派拉蒙與Skydance達80億美元合併　或為向政府妥協成果

美國聯邦通訊委員會（FCC）7月24日批准派拉蒙全球（Paramount Global）與天空之舞傳媒（Skydance Media）達成的80億美元合併交易。在尋求批准的過程中，派拉蒙不僅出錢和解與總統特朗普（Donald Trump）關於《60分鐘》（60 Minutes）節目的矛盾，Skydance管理層也向監管機構保證，將密切關注派拉蒙旗下CBS News中任何明顯的偏見，引發公眾對編輯獨立性的擔憂。



綜合外媒報道，在FCC批准合併前，特朗普與CBS旗下王牌節目——《60分鐘》的法律糾紛持續數月。

特朗普此前指責在2024年大選期間，《60分鐘》用節目剪輯使得另一總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的表現看起來更好。

特朗普之後起訴CBS稱，這項訪談相當於幹預選舉，指片段旨在「混淆、欺騙和誤導公眾」，並「使選舉結果偏向民主黨」。

由於擔心特朗普政府或會阻礙合併，派拉蒙本月稍早同意與向特朗普支付1,600萬美元（約1.2億港元）的和解金。

批評和解協議的人猛烈抨擊，稱此舉為安撫特朗普的暗箱操作，而公眾則對編輯獨立性的擔憂日益加劇。

CBS近日宣佈，將於2026年5月永久停播《深夜秀》節目The Late Show with Stephen Colbert，並終結自1993年延續至今的整個深夜秀系列。(Getty)

負債累累的派拉蒙，非常需要來自Skydance Media的資金注入。此次併購交易中，Skydance Media聯合投資方承諾提供至少80億美元（約628億港元）的投資。

即將在合併後出任新派拉蒙CEO的David Ellison，其父親是甲骨文（Oracle）聯合創辦人埃里森（Lawrence Ellison）。除擁有高達約2880億美元（約2.2萬億港元）的財富外，埃里森也被形容為特朗普的朋友。