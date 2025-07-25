特朗普極限施壓逼宮鮑威爾：我要動手了！

美國總統特朗普（Donald Trump）前往聯儲局，考察聯儲局耗巨資的建設項目。這是近20年來，美國總統首次正式造訪聯儲局。他成為第四位訪問聯儲局的美國總統。此前美國歷史上只有三位總統參觀過聯儲局，分別是羅斯福、福特和小布殊。

毫無疑問，此舉是特朗普對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）施壓的升級。事後，特朗普稱與鮑威爾進行了「很有成效」的交談。談了什麼？鮑威爾是否被「炒魷魚」？

特朗普要「炒」鮑威爾已經是人盡皆知的事。今年以來，特朗普多次批評鮑威爾並威脅解除其聯儲主席職務，以此施壓聯儲降息。特朗普2017年提名鮑威爾為聯儲局主席，其任期至2026年5月結束。通常情況下，美國總統不會以官方身份造訪聯儲，以體現聯儲「獨立」於白宮的傳統。儘管歷任總統都曾對聯儲的政策表示不滿，但從未有哪一名總統嘗試解除聯儲主席職務。

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。（Reuters）

特朗普早些時候對媒體說：「我覺得他（鮑威爾）幹得不怎麼樣，不過反正他馬上要下台了。」據《紐約時報》報道，特朗普已起草解僱聯儲局主席鮑威爾的信件。

今次特朗普造訪聯儲局後兩句話就知道他什麼意思了。第一句，特朗普表示，跟鮑威爾討論了利率問題，稱「這次談話很有成效」。他希望鮑威爾能降低利率，如果把利率降低三個百分點至一個百分點，美國就能省下一萬多億美元。他將觀察委員會如何制定利率規則。

聯儲局去年9月開始連續三次降息後，今年1月起維持利率不變至今。特朗普希望聯儲把基準利率從當前4.25%至4.5%的目標區間下調至1%，以降低聯邦政府借貸成本。

第二句，特朗普提及聯儲翻修工程數據。鮑威爾表示，預計翻修工程將會在2027年完成。特朗普稱，他通常會解僱超出預算的項目經理。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

實際上，近期，特朗普政府又頻繁提及聯儲花費25億美元翻修辦公大樓且「成本超支」一事，反覆批評聯儲大樓翻新工程「過於奢華」，這就是對鮑威爾「加碼逼宮」。其實是在為解除鮑威爾職務尋找正當理由。特朗普這次造訪就是打明牌：不想我「搞」你，就趕緊從了吧！

當下，面臨全面調查、刑事指控的鮑威爾腹背受敵。7月23日，特朗普說，聯儲局停止降息舉措背後有政治動機，其去年幾次降息是為了在11月總統選舉前助力民主黨總統候選人哈里斯或其他鮑威爾想幫助的人。

美國商務部長霍華德·盧特尼克7月23日也呼籲，要麼「炒」掉鮑威爾，要麼他自己辭職。同一天，美國財政部長斯科特·貝森特則說，特朗普政府並不急於提名替代鮑威爾的人選，可能在今年12月或明年1月宣佈繼任者人選。而此前，貝森特7月21日公開呼籲就聯儲局的運行和效率展開全面調查，指認聯儲在特朗普政府對進口商品徵收高額關稅問題上「製造恐慌」。

再加上聯儲大樓翻新工程耗資達25億美元一事，已有共和黨議員指控鮑威爾在國會聽證會上作偽證，建議對其提起刑事指控。

看上去，特朗普這次造訪聯儲局就是給鮑威爾下最後通牒了。

鮑威爾在政府內部壓力頗大，但由於特朗普此舉嚴重破壞了聯儲局獨立性，在國際場合上，幾乎一邊倒的支持鮑威爾。就在7月1日，一年一度的歐洲中央銀行年度論壇召開，除中國外全球主要經濟體央行行長紛紛到場，而且中間還有個表態，大家紛紛表態支持鮑威爾。

在這個論壇的下半場，主持人忽然問了鮑威爾一個問題：「您經常受到總統的人身攻擊，這會讓您的工作更難嗎？」鮑威爾老道的回答說：「我非常專注於做好我的工作。我的意思是，有些事情……重要的事情是利用我們的工具來實現國會賦予我們的目標：最大化就業、價格穩定和金融穩定。我們100%專注於此。 」此時，全場都爆發了掌聲。

圖為2017年11月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）看著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）走上白宮講台。（Reuters）

主持人又問歐央行行長拉加德，如果她在鮑威爾的位置上，會做出什麼選擇？ 拉加德回答說：「我想我不僅代表自己，也代表在座的所有同事。我認為我們會做和我們的同事鮑威爾完全一樣的事情。 」全場再次爆發熱烈掌聲。

大家都支持鮑威爾，自然是覺得，鮑威爾這是在「捍衛央行的獨立性」，但，很可惜的是，自從2008年以來，所謂的央行獨立性，真的也就是個幌子而已。只不過碰上了完全不拘一格的特朗普，最後的遮羞布也不要了。