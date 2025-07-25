尷尬對質　特朗普批聯儲局工程耗資241億　鮑威爾當面反駁｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月24日罕有到訪仍在施工中的聯儲局大樓，與鮑威爾一同戴安全帽視察。當會見記者時，兩人現場當面核實翻新成本，出現尷尬場面。特朗普主張目前翻新工程成本已飆升至31億美元（約241億港元），並拿出一張紙給鮑威爾核實。鮑威爾閱後發現，5年前已完工的馬丁大樓（Martin Building）翻新成本也被特朗普計算入成本中，反擊稱「這（大樓）不是新的」。



週四（26日）下午，在視察聯儲局翻新工程過程中，特朗普聲稱這項工程耗資31億美元。「漲了一點，或者說漲了很多。所以（先前的）27億美元漲到（現在的）31億美元。」

站在一旁的鮑威爾聽到此說法後，開始搖頭，並疑惑地看了特朗普一眼說，「我不知道這件事。」

「是的，（翻新工程耗資）剛剛公布，」特朗普隨後從西裝裏拿出一張紙遞給鮑威爾。

鮑威爾看完後明白過來，稱「喔，你把馬丁大樓的翻新工程也算進去了。5年前馬丁大樓就已經竣工。」

特朗普堅稱馬丁大樓是現在翻新工程的一部分，「那是整體的部份」，鮑威爾再反駁稱「這不是新的。」

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特朗普又被問及，如果以他曾經房地產開發商的身份，遇到項目經理預算超支時會怎麼做時，特朗普對記者說：「我會炒了他！」並在現場邊拍鮑威爾邊笑着說，「我倒是很希望他（鮑威爾）降息。除此之外，我還能說什麼？」