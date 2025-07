美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)7月24日表示,澳洲已經同意對美國牛肉開放市場。



路透社報道,特朗普在自家社交平台Truth Social公布消息,稱其他拒絕美國牛肉的國家「該留意了」。

澳洲農業部長哥連斯(Julie Collins)同日較早時表示,經過嚴格的科學及風險評估後,認為美國監察及控制牧牛的措施,有效消除澳洲以往提出的生物安全疑慮。當局亦會容許進口在加拿大及墨西哥生長、合法出口到美國及屠宰的牛肉。

圖為2024年7月11日,美國俄克拉荷馬州一個牧場內的和牛。A Wagyu cow nuzzles a calf at Grasslands Wagyu ranch near Blanchard, Oklahoma, U.S. July 11, 2024(Reuters)