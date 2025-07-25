5冰上曲棍球員涉性侵案　加拿大法院指控方證據不可靠裁定無罪

5名冰上曲棍球員因涉嫌在2018年性侵一名女子遭加拿大警方起訴，案件經過多年審查後終於在7月24日於安大略省作出裁決。法官指，因女事主的證據「不可信或不可靠」且「檢方無法承擔任何一項指控的責任」，對5人作出無罪裁決。



英國廣播公司（BBC）報道，這5名冰上曲棍球員中的球員哈特（Carter Hart）、富特（Cal Foote）、杜布（Dillon Dube）及麥克勞德（Michael McLeod）共4人效力北美冰聯（NHL），另一人則是外流歐洲的福爾門托（Alex Formenton），他們涉嫌在2018年6月慶祝加拿大奪得世界青少年冰上曲棍球錦標賽的活動時，在酒店內性侵一名女子。加拿大警方在去年2月以性侵罪起訴他們。

2025年7月24日，加拿大安大略省，圖為女事主的支持者在法院作出裁決前，在法院門口外相擁。（Reuters）

報道指今次裁決的核心在於，化名EM的女事主在事發當晚是否同意與涉案5人發生性關係，法庭文件指EM先是在酒吧與他們會面，隨後會到下塌酒店房間與麥克勞德發生性關係後，再與隨後進入房間的其他4人發生進一步性關係。

EM供述自己當時喝醉酒，對涉事球員們感到恐懼，指自己最初同意與麥克勞德發生性關係，但並不同意與另外4人發生性關係。辯方律師就回應，女事主要求與所有涉事球員們發生性關係，並且涉案5人均認為EM同意此事。

2025年7月24日，加拿大安大略省，圖為被控涉嫌性侵的5名冰上曲棍球員的哈特（Carter Hart）在被裁無罪後步出法院。（Reuters）

被裁定無罪的5人在裁決結束後拒絕回應傳媒，麥克勞德的律師David Humphrey指，當事人的聲譽與職涯因牽涉案件遭受重大損失，公眾多年來對此案的看法一直受到片面影響。女事主的律師Karen Bellehumeur轉述當事人說法，指她本人對判決十分失望。

儘管加拿大做出裁決，但他們恐怕仍未能即刻重返賽場，因北美冰聯指周四聲明須先審查案件判決，才能作出決定。