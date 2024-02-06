加拿大起訴5名冰上曲棍球員　涉2018年性侵一女子

加拿大警方宣布起訴5名冰上曲棍球員，指他們涉嫌在2018年性侵一名女子，警方就花費6年時間才決定起訴向事主致歉。



《衛報》2月5日報道，安大略警方上週以性侵罪起訴四名效力北美冰聯（NHL）的球員哈特（Carter Hart）、富特（Cal Foote）、杜布（Dillon Dube）及麥克勞德（Michael McLeod），以及一名外流歐洲的福爾門托（Alex Formenton），他們涉嫌在2018年6月慶祝加拿大奪得世界青少年冰上曲棍球錦標賽的活動時，在酒店內性侵一名女子。

麥克勞德亦因為「參與犯罪」而被額外加控一項性侵罪。他們5日在庭上否認控罪，之前亦曾透過代表律師否認有做過任何不當行為。

安大略倫敦市警方當年接報一度展開調查，惟數月後就以證據不足為由沒有起訴。事主之後入稟法院，向加拿大冰球協會（Hockey Canada）、北美冰聯及8名球員索償，最終達成和解。

加拿大冰球協會在2022年向國會一個委員會承認，曾就21宗性侵指控受害者秘密賠償，有傳媒之後揭發當局在年青球員不知情的狀況下，將他們向協會的登記費用作為賠償費用，惹來公眾不滿。

警方同年再新調查，發言人5日就就當局需時如此長時間才採取行動向受害者及家屬致歉，形容事件對所有性暴力受害者都是一個艱難時刻，但拒絕解釋延誤重開調查的原因，只強調發現新證據，並對調查團隊有信心。