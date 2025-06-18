德國連環強姦案｜43歲中國籍疑犯被控殺人未遂　假借睇樓落藥性侵

英國媒體6月17日報道，德國檢方同日表示，已起訴一名43歲的中國籍公民干犯22項罪名，包括謀殺未遂和向受害人落藥後施以強姦，其中一些案件涉及他認識的女性。有內地媒體指疑犯是一位名叫張大鵬的內地男子，他曾就讀中國哈爾濱工業大學(哈工大)，之後在德國圖賓根大學的獲得信息技術碩士學位，並在德國從事IT工作。



據路透社報道，被告涉嫌在8宗案件中用安眠藥迷魂女性後並強姦她們。法蘭克福檢方表示，有些受害人認識被告，但對被強姦一事毫無印象。

報道指在4宗案件中，該名男子涉嫌在與受害者看房期間制服、麻醉和強姦受害人，並拍下照片或影片。檢方在聲明中表示，在七宗案件中，由於疑犯使用的藥物劑量甚高，可能危及受害人的生命。

疑犯張大鵬個人領英帳戶：

據報道，這名被告多年來一直有使用Telegram聊天軟件，在平台上與他人交換如何性侵昏迷女性的資訊。檢方表示，他還涉嫌非法向其他聊天對象出售鎮定劑。

檢察官表示，這名來自法蘭克福的男子據信於2020年1月至2024年11月期間犯下這些罪行，他自去年11月以來一直被拘留。

英媒6月17日報道，德國檢方同日表示，已起訴一名43歲的中國籍公民干犯22項罪名，包括謀殺未遂和向受害人落藥後強姦，其中一些案件涉及他認識的女性。有內地媒體指疑犯是一位名叫張大鵬的內地男子，他曾就讀中國哈爾濱工業大學(哈工大)，之後在德國圖賓根大學的獲得信息技術碩士學位，並在德國從事IT工作。（網絡圖片）

有內地媒體報道，從2024年1月起，疑犯張大鵬通過小紅書和微信等平台的租屋廣告，以租屋、預約民宿的名義前往受害人招租的住所，而他的個人信息均設為女性，而他到達現場時，都是偽造成女性的打扮。

疑犯張大鵬會用一張帶有乙醚的手巾摀住女受害人的口鼻將其迷魂，然後將她強姦。