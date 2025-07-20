愛潑斯坦案｜特朗普之外　英媒：克林頓亦曾撰寫熱情奔放生日賀卡

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日被指曾向淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）撰寫內容大膽的50歲生日賀卡。據《星期日郵報》（Daily Mail）報道，美國前總統克林頓（Bill Clinton）亦曾寫過一封「熱情洋溢和奔放」（warm and gushing）的信予愛潑斯坦，這封信被收錄在愛潑斯坦那本臭名昭著的50歲「生日紀念冊」中。



淫媒愛潑斯坦案始末：

據報道，克林頓是數百位參與撰寫信件的人之一。這本以皮革為封面、厚重的燙金信件冊由愛潑斯坦的前女友麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）耗時一年多時間輯錄而成，以紀念愛潑斯坦的50歲生日。

報道指，來自克林頓的信件只有一頁，頂端印有「來自威廉·傑佛遜·克林頓的辦公桌」（From the desk of William Jefferson Clinton）的字樣。

美國總統特朗普目前正起訴《華爾街日報》，索償100億美元（約785億港元），原因是該報上周刊登一篇報道，稱特朗普為愛潑斯坦撰寫了一封「大膽露骨」的信件。信中出現一位裸體女性的身軀，而特朗普的簽名則出現在女性的陰部位置，似乎在模仿女子的陰毛。

愛潑斯坦：愛潑斯坦與特朗普曾為好友，特朗普2002年接受訪問時指，兩人已相識15年。（Twitter截圖）

特朗普堅稱這封信是「偽造的」，並表示：「我從不畫女人的畫像。這不是我的語言，也不是我的文字。」

特朗普曾表示，在2006年針對愛潑斯坦的指控公開之前，他就已經與其分道揚鑣。

《星期日郵報》獲悉，麥克斯威爾目前因兒童性交易指控在獄中服刑20年。她從2001年底，就開始請求愛潑斯坦的朋友們為他的生日撰寫書信。

愛潑斯坦在其50歲生日當日收到這本紀念冊，也就是2003年1月20日。愛潑斯坦其後因性侵罪鋃鐺入獄。

2023年5月6日，英國國王查爾斯（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）的加冕儀式結束後，安德魯王子（Prince Andrew）離開倫敦西敏寺（Westminster Abbey ）。（Reuters）

據信，安德魯親王和他的前妻莎拉（Sarah Ferguson）——兩人當時都是愛潑斯坦的朋友——也與克林頓一樣，曾為這本書撰寫信件。克林頓先生經常搭乘愛潑斯坦的私人飛機，這架飛機被稱為「洛麗塔快車」（the Lolita Express，意指小說《羅莉塔》，內容涉及與未成年少女發生性行為）。

報道引述一位消息人士稱：「麥克斯韋爾詢問了所有愛潑斯坦認識的人，包括總統和王子。」

報道指，克林頓撰寫了一封熱情洋溢和奔放的信件。信只有一頁，卻充滿了對愛潑斯坦的欽佩。

2025年7月20日，據英國《星期日郵報》報道，除美國總統特朗普（Donald Trump）之外，美國前總統克林頓（Bill Clinton，左）亦曾寫過一封「熱情洋溢和奔放」（warm and gushing）的信予愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右），這封信被收錄在愛潑斯坦那本臭名昭著的50歲「生日紀念冊」中。（Getty，Reuters）

據信，聯邦調查局（FBI）近來委派1,000名特工，24小時輪班審閱包括上述信件等100,000多頁有關愛潑斯坦的證據。