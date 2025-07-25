一馬貪污案︱傳劉特佐持假澳洲護照藏身上海　馬來西亞：將核實

馬來西亞「一馬貪污案」的關鍵人物劉特佐（Jho Low）至今在逃，外國調查記者Tom Wright與Bradley Hope最新指，劉特佐疑持有假澳洲護照，並居住在上海豪宅。馬來西亞首相安華表示，政府尚未收到有關信息，將展開核實工作。澳洲政府則指，部門會評估每一宗疑似偽造澳洲護照的個案。



Tom Wright與Bradley Hope為《華爾街日報》前記者，兩人合著有講述劉特佐與一馬貪污案的《鯨吞億萬》（Billion Dollar Whale）一書，並設立媒體Brazen。

兩人最新透過社交網站及Brazen的YouTube頻道指，他們發現劉特佐居住在上海的高級社區，據指持有假澳洲護照，更使用化名、希臘名字Constantinos Achilles Veis.。

他們並在社交網站公開有關護照的照片。

澳洲外交部回覆澳媒指，護照辦公室的專業調查員與情報人員會評估每一宗疑似偽造澳洲護照的個案，部門指無法評論個別個案，但強調根據澳洲護照法，使用假澳洲護照最高可判10年監禁和/或33萬澳元罰款。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）7月19日指，政府尚未收到有關訊息，但將展開核實工作。

2015年揭發的一馬基金貪污案轟動全球，該基金在2009年的前首相納吉布（Najib Razak）政府時代成立，但後來遭發現有馬來西亞高官在2009至2014年間挪用多達45億美元，除了納吉布外，劉特佐也是關鍵人物，2018年，馬來西亞刑事起訴劉特佐8項洗黑錢罪，當中3項指控涉及收取款項，另外5項則涉及現金轉移。

遭通緝的劉特佐一直在逃，曾傳出藏身澳門、緬甸等地的消息，但其行蹤至今不明，2024年，塞浦路斯政府表示已褫奪劉特佐的塞浦路斯國籍，並吊銷他的護照。