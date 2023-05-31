一馬貪污案︱馬來西亞反貪委員會：劉特佐藏身澳門

馬來西亞反貪污委員會認為，涉及一個馬來西亞發展有限公司（一馬公司，1MDB）弊案的通緝犯劉特佐（Jho Low）目前藏身澳門。



反貪污委員會（反貪會）以書面回覆半島電視台詢問時指出：「已經有多名人士確認在澳門見過劉特佐。」其中包括本月初入境馬來西亞時被捕的前一馬公司職員紀國天（譯音，Kee Kok Thiam）。

據報道，反貪會指紀國天證實在澳門見過劉特佐，以及劉特佐的親信陳金龍與唐敬志、一馬公司前執行董事倪崇興，以及一馬公司前總投資長聶法依沙等多名一馬公司案逃犯。劉特佐也指示紀國天不要返回馬來西亞擔任一馬公司案的證人。

馬來西亞富商劉特佐（右）被指是1MDB案的關鍵人物，分別被馬來西亞及美國司法部起訴洗錢、挪用公款及賄賂官員等罪行。圖為他2014年出席格林美頒獎典禮的照片。（Getty Images）

紀國天5月3日從澳門飛抵吉隆坡國際機場後，就遭反貪會官員逮捕。馬來西亞警方消息人士指紀國天因在澳門逾期逗留而遭遣返。反貪會向紀國天錄取口供後已經釋放他，當局暫時也不會提控他。

反貪會指出，澳門方面遣返紀國天之前，並未通知馬來西亞政府。但反貪會通過情報網絡知道此人將從澳門返回馬來西亞。一名反貪會官員透露：「當局將專注調查紀國天在新加坡的資產，目前調查報告已完成並提交總檢察署，由總檢察署決定是否採取行動。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

