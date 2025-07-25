泰國柬埔寨開火：無人機炸柬武器庫影像公開　兩國前領袖隔空罵戰

泰國（Thailand）與柬埔寨（Cambodia）軍方7月24日於邊境地帶發生交火後，雙方互相指責對方率先發動攻擊，25日繼續發生邊境衝突。泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）24日在社交平台公開宣稱，「給我們一點時間，讓泰國軍隊好好教訓下狡詐的洪森（Hun Sen）。」洪森隔空回罵稱，以報復自己為藉口煽動衝突，實則意在挑起戰爭，最終遭殃的卻將是無辜百姓。



目前兩國衝突已致16死。泰國方面7月25日公布軍方用無人機襲擊柬埔寨武器庫的影片與相片。

柬方則指，泰軍25日在邊境7個地點對柬埔寨發起攻擊，柬軍在各前線堅守陣地，挫敗泰方的意圖。

泰軍2025年7月25日發布泰軍無人機轟炸柬埔寨武器庫的照片（Thai Army/Handout via REUTERS）

2025年7月25日，泰國軍方用無人機轟炸柬埔寨的武器庫（Thai Army/Handout via REUTERS）

在衝突下，兩國政界重要人物也爆發隔空罵戰，在他信稱要讓泰國軍隊好好教訓下狡詐的洪森後，柬埔寨《金邊郵報》報道，洪森表示對他信這種挑釁的態度並不意外，並提到他信有爭議的過去，包括他被指背叛泰國王室等。

洪森稱，他信的言論暴露泰國一直以來透過軍事手段，而非和平談判解決問題的意圖。