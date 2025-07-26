美軍擊斃敘利亞ISIS高級領導3父子　美媒：非空襲屬罕見

美軍中央司令部（CENTCOM）發表聲明，稱7月25日在敘利亞的一次突襲中，擊斃極端組織ISIS的高級領導人和他的2名成員兒子，行動現場有3名婦女、3名兒童平安無事。美媒指出，美軍針對該組織進行非空襲的情況並不常見。



美軍中央司令部的聲明稱，被擊殺的是ISIS高級領導人迪亞·扎巴·穆斯利赫·哈達尼（Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani）及其兩個成年兒子阿布達拉·迪亞·扎巴·哈達尼（Abdallah Dhiya al-Hardani）和阿布德·拉赫曼·迪亞·扎巴·哈達尼（Abd al-Rahman Dhiya Zawba al-Hardani）。現場有3名兒童和3名婦女倖存。

2016年8月31日，土耳其支持的敘利亞自由軍（FSA）一名成員在邊境城鎮賈拉布魯斯的ISIS旗幟前站崗。（Getty）

中央司令部司令庫里拉（Erik Kurilla）在稿中表示：「我們將繼續不懈追擊ISIS恐怖分子，無論他們在哪裏活動，他們都不會安全。」

美媒指出，美軍針對ISIS進行地面突襲行動而不是空襲的情況並不常見。

近幾個月來，美國持續支持並與其在敘利亞和伊拉克的合作夥伴和聯軍一起進行反ISIS任務。

2025年6月22日，敘利亞大馬士革Dweila社區的Mar Elias教堂發生「伊斯蘭國」（ISIS）成員炸彈恐怖襲擊。（Reuters）

伊拉克3月15日表示，ISIS領袖阿卜杜拉·馬基·穆斯利赫·里法伊（Abdallah Makki Muslih al-Rufay'i，化名「阿布·赫迪賈」）已被擊斃。美軍中央司令部證實，14日通過空襲擊殺了里法伊。

6月22日，敘利亞首都大馬士革（Damascus）一座東正教堂發生炸彈恐怖襲擊，造成至少20人死亡、52人受傷。敘利亞政府指炸彈客是ISIS成員。

就在7月突襲發生幾週前，美國政府宣布撤銷敘利亞臨時總統沙拉（Ahmed al-Sharaa，此前以假名「朱拉尼」自稱）領導的「沙姆解放組織」（HTS）的外國恐怖組織認定。此前，美國總統特朗普簽署一項行政命令，正式終止美國對敘利亞的製裁。