Coldplay演唱會捉姦畫面意外爆紅　28歲女冀網民幫還學生貸款

Coldplay演唱會「捉姦」事件爆紅全球，影片拍攝者Grace Springer也因此一夜間成為網絡紅人。她在7月21日受邀登上英國訪談節目《This Morning》時表示，完全沒想到這段影片會有如此多人看，亦稱自己沒有從影片本身或觀看次數中賺到任何錢。雖未賺取收益，但28歲的Grace也利用此次「Kiss Cam」事件給自己帶來的知名度，在Tiktok和Instagram上讓網民幫助自己償還8萬美元（約62萬港元）學生貸款。



據《每日郵報》（Daily Mail）報道，Grace接受採訪時稱，自己當時拍攝「Kiss Cam」影片的起因是「希望可以在大屏幕上看到自己」，結果意外拍到偷情男女。

她稱當晚演唱會現場有超過5萬人，所以「捉姦事件」迅速吸引了人們的注意力。但Grace 稱自己在「Kiss Cam」瞬間後馬上又轉而享受剩餘的演唱會，未思考過多。直到演出結束後，她和朋友回看自己拍到的影片瞬間時，才發現那一瞬間看起來「很難堪」。

當被問到有沒有靠這段爆紅影片賺取收益時，Grace表示，「我沒有從影片本身，或觀看次數中賺到任何錢，沒有變現。」目前，該段影片已獲得超過1億次觀看，據社媒營銷專家稱，若將影片瀏覽數變現，她可獲得高達14.4萬英鎊（約152萬港元）收入。

雖影片未給她帶來收入，Grace也開始利用流量，在自己的社媒平台發簡介稱「幫我還學生貸款！（Help pay my student loans!)，希望網民幫助自己還貸款。