Coldplay捉姦事件｜出軌CEO能否控告Chris Martin？律師這樣分析

Coldplay演唱會上的「kiss cam」事件持續延燒，Astronomer公司前CEO安迪拜倫（Andy Byron）與公司HR主管卡博特（Kristin Cabot）被拍到在場邊親密互動後，遭主唱Chris Martin在台上調侃「他們要嘛就是在外偷情，要嘛就是很害羞」，引爆網路熱議。



外界關心拜倫是否能以「誹謗」提告Coldplay，但多名法律專家分析後認為，幾乎不可能成立。

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MSD律師事務所（MSD Lawyers）律師卡姆隆（Camron Dowlatshahi）接受Page Six訪問指出，若拜倫（Andy Byron）想告誹謗，必須證明「根本沒有外遇」並且Chris Martin是明知不實仍惡意發言：

但目前看來條件一個都不符合，任何指控都只是無的放矢。

KHIKS事務所律師賽利（Ray Seilie）也同意此看法，表示拜倫提起訴訟唯一會達成的目的，就是讓他的不檢點行為在新聞中停留更長時間：

拜倫對Coldplay提出有效索賠的可能性微乎其微。

至於外界關注的「雙方同意錄音法」（two-party consent law），專家也指出拜倫身處公開場合，買票時也已放棄隱私相關權利，根本沒有法律依據。卡姆隆表示：

票務條款通常授權主辦單位使用觀眾影像，Coldplay在現場使用姓名或影像並不構成商業化利用。

至於拍攝並上傳TikTok的葛蕾絲（Grace Springer），專家認為她僅發表個人觀點，沒有利用肖像營利，根本無從提告。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】