Coldplay捉姦事件｜女主角夫家為「千億豪門」　2月剛買千萬豪宅

英國樂隊Coldplay7月16日在美國波士頓開演唱會，期間意外撞破美國科企Astronomer男CEO拜倫（Andy Byron）和女HR總監卡博特（Kristin Cabot）婚外情。美媒近日發現卡博特丈夫為冧酒（rum）家族企業傳人，其家族財富1972年估計有2億美元，考慮通貨膨脹，約等於現在的154億美元（約1209億港元）。卡博特夫婦2月還買了一套價值220萬美元（約1712萬港元）的豪宅。



霍士新聞（Fox News）指涉事男女高管已被Astronomer要求停職調查，公司則在社交平台X（舊稱Twitter）表示，已接受拜倫辭職要求。

卡博特現已刪除的領英（LinkedIn）帳戶曾顯示，她自2020年9月起擔任總部位於麻省葉士域治（Ipswich）冧酒公司Privateer Rum的顧問委員會成員。她的丈夫似乎是公司行政總裁安德魯（Andrew Cabot）。

該公司網站介紹，安德魯是其同名祖先、Privateer Rum創始人的第6代傳人。家族史可追溯至約翰·卡博特，他在美國獨立戰爭期間擔任私掠船長、冧酒釀酒商。

朗姆酒公司Privateer Rum行政總裁安德魯（Andrew Cabot）。（Privateer Rum網站圖片）

《紐約時報》1972年報道指，卡博特家族財富同年估計有2億美元，考慮通貨膨脹，約等於現在的154億美元。且霍士新聞引述房產記錄顯示，卡博特夫婦於2月在新罕布什爾州拉伊（Rye）購買了一套價值220萬美元的房產。