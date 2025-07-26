聯合國糧食援助計劃警告：加沙近3成居民已連續幾天未進食

聯合國糧食援助計劃警告稱，加沙地區近三分之一的人已經連續幾天無食物吃。世界糧食計劃署（World Food Programme）則在一份聲明中表示，「營養不良現象正在加劇，9萬名婦女和兒童急需治療。」



英國廣播公司（BBC）報道，加沙飢荒警告不斷加劇，據巴勒斯坦地區哈馬斯（Hamas）控制的衛生部報告，周五（7月25日）又有9人死於營養不良。自戰爭開始以來，此類死亡人數已達122人。

圖為2025年7月20日，在加沙中部努塞賴特（Nuseirat），巴勒斯坦民眾聚集領取救援食物。（Reuters）

控制所有物資進入加沙的以色列聲稱，對進入該地區的援助物資未實施任何限制，並將營養不良問題導致的死亡問題歸咎於哈馬斯。

英法德三國近期再次呼籲以色列「立即解除對進入該地區的援助限制」。三國在一份聯合聲明中呼籲立即結束「在加加沙目睹的人道主義災難」以及戰爭本身，並補充說以色列必須「履行其在國際人道主義法下的義務」。

圖為2025年7月20日，在加沙中部努塞賴特（Nuseirat），巴勒斯坦民眾聚集領取救援食物。（Reuters）

聲明中亦寫道，「拒絕向平民提供必要的人道主義援助是不可接受的。」