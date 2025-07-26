韓媒：特朗普仍願與金正恩對話　以實現朝鮮「完全無核化」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府7月24日宣布針對朝鮮的一系列制裁行動。韓聯社引述美國白宮消息人士25日表示，特朗普仍然願意與朝鮮領導人金正恩接觸，以實現朝鮮「完全無核化」。



美國政府周四宣布一系列行動，以破壞平壤的非法創收計劃。包括懸賞提供有關7名朝鮮公民的消息，他們參與了一項據信為朝鮮核子和與導彈計劃籌集資金的項目。以及制裁一間朝鮮貿易公司。

朝中社報道，朝鮮領導人金正恩7月23日視察了朝軍炮兵射擊訓練比賽，對訓練結果表示滿意，並強調要從「最徹底的主敵觀點」實施不亞於實戰的訓練。（朝中社圖片）

華府警告，當平壤利用所謂的犯罪活動來資助其「破壞穩定的」武器開發計劃時，美國「不會袖手旁觀」。這些活動包括將朝鮮的資訊科技工作者派往海外、盜竊加密貨幣、販賣假貨和石油走私。

當被問及美國周四的行動是否表明特朗普政府認為目前與平壤的外交關係艱難，以及是否將重點採取制裁和其他施壓措施來重啟對話時，該白宮官員透過電子郵件告訴韓聯社：「特朗普總統在第一任期內與金正恩舉行了三次歷史性峰會，穩定了朝鮮半島局勢，並達成了有史以來第一個領導人級別的無核化協議。」

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

官員補充說：「總統保留這些目標，並願意與金正恩領導人接觸，實現朝鮮完全無核化。」

報道指，特朗普上個月稱若有和朝鮮有關的衝突，他將會出手解決。該言論加深了人們的預期，認為他可能希望與金正恩開啟對話。