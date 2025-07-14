朝鮮譴責美日韓聯合軍演　強調實施反制是正當權利

朝鮮國防省政策室長於7月13日發表題為《威脅地區和平的美日韓軍事勾結理應受到注視和遏制》的談話，譴責美日韓空中聯合演習。朝中社刊發的文章指出，美日韓有意無視朝鮮的安全關切，持續進行挑釁威脅性質濃厚的軍事行動。朝方對美日韓的敵對行動深表關切，並正告此舉將對地區形勢造成嚴重後果。



圖為2025年4月28日，朝鮮領導人金正恩（不在圖中）觀摩新型多用途驅逐艦「崔賢號」的首次武器試射。（朝中社）

文中指出，近期美國、日本和韓國的軍事合作和共同軍事行動，帶著威脅性質定期進行，是加劇朝鮮半島及其周邊地區軍事緊張的主要危險因素。7月11日，美日韓三國動員包括B-52H戰略轟炸機在內，在朝鮮半島周邊上空進行挑釁性三方聯合空中訓練。同日，美日韓還召開總參謀長會議，展現企圖進一步加強三角軍事合作。

朝鮮國防省政策室長批評，今年以來，美國對朝鮮半島地區部署戰略打擊手段已創歷史新高，給朝鮮國家安全環境持續造成威脅。

朝方表示，擁有可信賴的壓倒性軍事力量，才能夠遏制美國追求的「靠實力的和平」，才是粉碎美日韓聯合軍事行動計劃的最切實可行途徑。

朝方強調，採取反射性的反制措施，是朝方應當行使的權利。朝鮮武裝力量時刻高度保持能夠阻止美國及其僕從勢力的集體挑釁、遏制侵略企圖，且有效應對戰爭行為的軍事準備狀態。