俄上院主席促開發原創商品　籲參考Labubu：很醜但全世界為之痴迷

中國內地潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）旗下公仔Labubu風靡全球，其供應常常追不上需求。俄羅斯聯邦委員會（國會上議院）主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）7月25日以Labubu為例呼籲支持俄羅斯本土創意產業生產者，以創造出能風靡海外的產品，並直言指Labubu公仔很醜但全世界都為之痴迷。



俄媒《消息報》（Izvestia）25日報道，馬特維延科在會議中表示，俄羅斯的公仔已經不再受人青睞，相反中國商人卻靠Labubu在世界各地賺了數百億美元。

她表示：「（Labubu公仔）很醜！簡直讓人不敢直視！但全世界世界為之痴迷，每個人都把這種公仔掛在手袋上。」

馬特維延科表示，俄羅斯公仔已經不能驚艷世界，沒有如Labubu這樣前沿、新穎、具有創新的產品能在國內受到歡迎，且能成為世界時尚潮流。

她強調，俄羅斯不僅要發展傳統的藝術創造力，也要創造出能夠在國內外風靡的產品。