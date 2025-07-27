英國東部城市爆反移民示威　數百民眾聚集　一度與警方發生推撞

英國東部城市諾域治（Norwich，又譯諾威奇）7月26日有數百名示威者在一間收留尋求庇護者的酒店外示威，反對政府移民政策，期間一度與警方發生推撞。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）報道，超過300名反移民示威者26日下午2時左右，開始在酒店外聚集示威；現場另有約150名支持移民的示威者聚集，當局則派出約60名警察到現場維持秩序。

2025年7月26日，英國東部城市諾域治（Norwich），反移民示威者在當地一間收留尋求庇護者的酒店外，舉著旗幟和標語進行示威。（Getty Images）

反移民示威者在聚集期間高喊「我們要奪回我們的國家」等口號，其中不少人手持代表英格蘭的聖佐治十字旗（St George's Cross）及寫着「停止入侵」的標語。

報道指，示威活動曾短暫出現混亂衝突。有目擊者稱，一名支持移民示威者走近人數更多的人群後，人群內突然傳出大量叫喊及咒罵聲，隨後更有人湧向警方並發生推撞，但衝突僅維持約5分鐘便平息。

示威活動大約於下午3時30分結束，當地警方表示，未有在這場示威中拘捕任何人。

2025年7月26日，英國東部城市諾域治（Norwich），反移民示威者在當地一間收留尋求庇護者的酒店外，舉著旗幟和標語進行示威。期間，一名示威者站在馬路上，阻止一輛警車通過。（Getty Images）

示威活動籌辦者之一的Glen Saffer表示，反移民示威者不是種族主義者，他們並不反對所有移民，甚至歡迎包括醫生及護士等專業人士移居英國。