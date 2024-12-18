英國舞蹈班襲擊案觸發騷亂　監督機構報告：警方失職未阻虛假訊息

英國一份於12月18日公布監督報告稱，當地警方低估今年夏季時候導致反移民騷亂的「暴力浪潮」，未能遏制助長騷亂的網絡虛假訊息。



法媒18日報道，英國皇家警察和消防救援服務督察局（HMICFRS）當日發布監督報告，顯示警方存在情報「漏洞」，未能理解和遏制社交媒體上傳播的虛假訊息，並在執法行動上出現失誤。

2024年8月3日，英國利物浦，警察和示威者在反非法移民的抗議活動中發生衝突。（Reuters）

機構負責人庫克（Andy Cooke）說：「沒有人理解或能夠應對這些虛假訊息及其產生的因果關係。」

他也說：「社交媒體起到巨大的作用，但不幸的是，現有的情報體系未能充分預警過去24個月中出現的一些警告訊號。」

根據報告，警方情報評估未能發現2023年和2024年上半年的各種暴力事件是可能出現騷亂的預兆，包括去年初在英格蘭西北部和東北部尋求庇護者酒店附近發生的騷亂，隨後在倫敦的幾場不同的抗議活動中發生暴力事件等。

報告指出，去年和今年英國各地發生的一系列暴力和騷亂事件，影響警察部門對威脅和風險的評估。報告指出：「這些事件的騷亂風險比警方認為的更大，它們涉及極端的民族主義情緒、加劇的激進活動或嚴重騷亂。」

2024 年 8 月 4 日，英國英格蘭北部小鎮洛達咸（Rotherham），一名參加反移民示威者被警察追截。（Reuters）

報告也提到，警方領導層決定協調和調動專業公共秩序警察的時間「太遲」，在騷亂發生多日後才作出反應。

對此，庫克呼籲設立一名國家協調員，負責在類似情況下指揮英格蘭各個警察局。儘管體系需要改革，但他也讚揚警察在騷亂中的表現稱：「面對極端暴力，警員們表現出極大的勇氣，他們保護公眾安全的努力值得高度評價。」

2024年8月4日，英國羅瑟勒姆，右翼示威者襲擊一家尋求庇護者入住的酒店。（Reuters）

英格蘭西北部紹斯波特（Southport）7月29日發生持刀襲擊案，導致3名女童身亡。此事件引發在各地發起大規模騷亂，席捲英格蘭和北愛爾蘭。

騷亂最初是由網上流傳的虛假謠言引發的，謠言稱肇事者是一名回教尋求庇護者，隨後演變成大規模騷亂，這是英格蘭十多年來最嚴重的騷亂，造成300多名警察受傷，至少54人入院，數百人被捕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

