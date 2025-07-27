泰國柬埔寨第4日邊境駁火：泰再批柬襲平民區　柬撤10萬公民回國

泰國與柬埔寨連續第4日在邊境駁火，泰方批柬軍炮擊平民區，柬方則指多地受襲，泰軍出動重炮、無人機等，當地官員指，隨着局勢持續緊張，27日上午有約10萬在泰的柬埔寨公民緊急回國。



泰國柬埔寨互批對方襲擊，圖為2025年7月26日，一些柬埔寨居民從邊境地區撤離（Anadolu via Getty Images）

《泰國頭條新聞》報道，泰國陸軍表示，除非柬埔寨方面主動提出協商，否則不會達成停火，即只要停火協議尚未正式確立，軍方仍必須作戰。

泰方指自27日凌晨4時起，柬軍仍在發起攻擊，對素林府及烏汶府的邊境戰略區域施襲，試圖重新奪回此前被泰軍控制的軍事要地。泰方批評柬方的部份攻擊目標明顯為民用設施，造成嚴重破壞與安全威脅。

2025年7月27日，泰國批評柬埔寨炮擊泰平民區（Thai Public Relations Department）

根據《柬中時報》，柬國防部則指，在27日凌晨時分，泰軍繼續炮擊邊境的Ta Thao地區及骷髏山地區，出動無人機及重型炮彈攻擊，甚至對骷髏山區域發動地面步兵攻擊。柬方強調柬方所有陣地均未被突破。

柬埔寨馬德望省省長宋魯表示，隨着邊境局勢持續緊張，27日上午約有10萬名在泰國工作的柬埔寨公民經由馬德望省的東國際口岸緊急返國。