柬埔寨禁止民航飛越與泰國衝突區域　部分地區不得低於1200米飛行

泰國與柬埔寨邊境連日開火。新華社報道，柬埔寨民航國務秘書處發言人武達興7月26日說，該機構當天起禁止所有航班飛越柬埔寨與泰國衝突區域。《柬中時報》引述武達興說，為防止空中飛行風險，當局已擴大禁飛區域，新增限制區域包括拜林省及暹粒省部分地區，規定飛機不得在這些區域低於1200米高度飛行。



武達興向媒體表示，所有在柬有業務的航空公司均已接到通知，避免飛越衝突區域以及波貝市、拜林省和暹粒省部分地區，稱這些措施是為確保航班運營及飛機和乘客安全。

2025年7月24日，泰國曼谷，人們騎著摩托車經過柬埔寨大使館。此前，泰國召回了駐柬埔寨大使，並表示將驅逐柬埔寨駐泰國大使。此前，泰國士兵在兩國有爭議的邊界地區遭遇地雷攻擊受傷，近期又發生衝突。（Reuters）

武達興說，截至當地時間26日10時，從柬埔寨金邊飛往泰國曼谷和從柬埔寨暹粒飛往泰國曼谷的國際航班照常運營，但航線已改變，避開上述區域。

他接受《柬中時報》訪問時稱，早在衝突初期，政府已在柏威夏省和奧多棉芷省（又譯奧多棉吉省）部分空域設定更嚴格限制，禁止飛機在低於11公里高度飛行。隨著衝突發展迅速，這些區域現已全面禁飛。

武達興強調，若邊境衝突進一步擴大，民航局將根據局勢動態，持續調整並擴大飛行限制，確保國家空域安全及民航飛行不受干擾。