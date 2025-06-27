挪威王儲妃28歲兒子被控逾十宗罪　包括三宗強姦罪

挪威警方周五（6月27日）結束一項為期10個月的調查時指，挪威王妃28歲的兒子涉及三起強姦案和十多項其他罪行。荷伊比的律師告訴當地媒體，其當事人否認三項強姦指控。



法新社報道，挪威警方律師Andreas Kruszewski於27日在記者會上說，調查已經移交給檢察官，將由檢方決定是否作出起訴。

王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）曾與男友生下一子，即現年28歲的荷伊比（Marius Borg Hoiby）。2001年，梅特瑪莉王儲妃與哈康王儲（Prince Haakon）成婚，後來生下兩名子女。

去年8月，荷伊比因涉嫌毆打女友被捕，隨後接受警方調查。

Kruszewski說，荷伊比涉嫌「一起涉及性交的強姦罪」，以及「兩起未涉及性交的強姦罪」。

2025年6月27日，挪威奧斯陸，圖為警方在記者會上簡報案情。（Reuters）

荷伊比還涉嫌「四項猥褻行為罪、一項親密關係中的虐待罪、兩項人身傷害罪、一項故意毀壞財物罪、一項恐嚇罪、五項違反限制令罪、一項侮辱警察罪，以及五項交通違規行為」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

