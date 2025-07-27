以色列防長警告哈梅內伊：以軍可再襲德黑蘭　並向其發動攻擊

以色列媒體7月27日報道，在以色列與伊朗為期12天的戰爭結束僅一個多月後，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）向伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）發出新的威脅。



《以色列時報》（Times of Israel）引述卡茨辦公室指，卡茨在訪問以色列南部拉蒙空軍基地（Ramon Airbase）時表示：「我想向獨裁者哈梅內伊傳達一個明確的信息。如果你們繼續威脅以色列，我們的長臂將再次伸向德黑蘭，而且力度更大。這次將是針對你個人。不要向以色列作出威脅，否則你們將會受到傷害。」

圖為2024年8月16日，以色列外交部長卡茨（Israel Katz）在耶路撒冷舉行會議前等待英國和法國外長。（Reuters）

路透社22日引述卡茨（Israel Katz）辦公室發表的一篇聲明表示，卡茨指不排除再次襲擊伊朗。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日亦表示，如有必要，美國將再次採取行動打擊伊朗核設施。

2025年7月27日，以色列媒體報道，在以色列與伊朗為期12天的戰爭結束僅一個多月後，以色列國防部長卡茨（Israel Katz，左）向伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei，右）發出新的威脅。（Reuters）

卡茨6月底亦表示，以色列6月中旬與伊朗發生衝突期間，曾計劃「消滅（eliminate）」哈梅內伊，不過因未能找到合適的暗殺機會而停止。