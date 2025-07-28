泰國曼谷翟道翟區安多哥市場發生槍擊 警：至少6死 槍手已自盡
撰文：張子傑
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泰國傳媒7月28日報道，曼谷（Bangkok）洽圖洽區（Chatuchak，จตุจักร，又譯翟道翟）安多哥市場（Or Tor Kor，ตลาด อ.ต.ก.）發生槍擊事件，當局初時指4死2傷，警方之後表示至少有6人身亡，當中包括槍手。
泰國公共電視台（Thai PBS）報道，事發於當地時間28日中午12時38分左右，一名身穿黑色上衣、戴白色帽的男子在市場內開火。
泰國Amarin TV報道，6名死者中，其中4人為保安，與槍手為前同事；另一名死者則是市場一間店舖的東主。槍手其後在市場中間一張長椅上吞槍自盡。PBS指，事件中亦有2名女子受傷送院。
事發後大批警方接報到場，救援人員亦安排傷者送院。
曼谷近年曾發生嚴重槍擊案，包括在2023年10月，一名年僅14歲的少年於市中心暹羅百麗宮（Siam Paragon）大開殺戒，造成兩人死亡、五人受傷。
曼谷Siam Paragon曾在2023年10月遭14歲槍手血洗：
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