Siam Paragon槍擊案｜疑犯被控謀殺與非法持有槍械等5罪

泰國曼谷知名商場Siam Paragon（暹羅百麗宮）10月3日下午發生槍擊案，14歲少年疑闖商場行兇，2死5傷，包括1名中國遊客死亡，1名中國遊客受傷。據內地傳媒4日報道，死者家屬稱疑兇在女廁開槍。



案中除了一名中國籍女子死亡，亦有一名緬甸籍的女子不幸罹難。至於傷者則有5人，包括3名泰國人、1名中國人和1名老撾人。

警方稱疑犯在犯案當天精神崩潰。但根據路透社看到的法庭文件，法院拒絕警方將他拘留在心理健康機構的請求，而是下令將他送入少年觀護所（是少年在法庭審理期間判決前的收容單位）。

泰國軍方將領Nakarin Sukhontawit向路透社說，疑犯面臨5項指控，包括非法持有槍械、未經許可攜帶槍支進入公共場所，以及未經許可在公共場所開槍。

案發翌日人們在商場出席儀式，為死者默哀：

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中國駐泰國大使館3日晚上表示，在獲悉有關情況後迅速啟動應急機制，核實情況，會同泰國有關方面開展善後處置，第一時間派領事官員趕赴案件現場了解情況，並赴醫院看望傷員。大使館指目前被害人身份已查明，傷者已送醫，狀況穩定。

泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）在事發後親赴醫院探望中國受傷者，據大使館指，賽塔和副首相兼外長班比（Parnpree Bahiddha-nukara）也分別致電中國駐泰大使韓志強，代表泰國政府對不幸遇難的中國公民表示哀悼，對受傷人員表示慰問，強調泰方將迅速依法查辦此次事件，加強治安管理，確保為來泰中國公民提供可靠安全環境。

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