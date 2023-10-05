Siam Paragon槍擊案｜泰國警方拘捕4人　涉嫌向槍手售賣槍枝彈藥

泰國警方拘捕四名涉及曼谷商場暹羅百麗宮（Siam Paragon）槍擊案的男子，他們被指控向開槍的14歲少年出售槍支。案件共造成兩人死亡。



曼谷市中心暹羅百麗宮（Siam Paragon）10月3日發生槍擊案，年僅14歲的少年持槍殺人，造成兩人死亡、五人受傷。疑犯初步被控五項刑事罪，包括謀殺、企圖謀殺、非法持槍、未獲許可持槍進入公共場所，以及未經許可在公共場所開槍。警方稱，襲擊者使用的是經過改裝可發射實彈的手槍。

路透社報道，其中兩名嫌犯在泰國首都曼谷被捕，另外兩人在南部也拉府（Yala）被捕，他們涉嫌向14歲的開槍少年出售改裝的手槍及彈藥。警官努安馬在一名疑犯家外告訴記者，警方繳獲直播設備，並補充說懷疑銷售是通過社交媒體進行，非法管有槍枝及彈藥。

法新社報道，泰國南部也拉府（Yala）的官員於5日凌晨搿捕兩名涉嫌向少年出售槍支的男子。也拉一名高級警察告訴法新社：「警方突擊搜查了他們的房屋，尋找與此案有關的更多證據……落網者已送往曼谷接受審訊。」

此前，警方透露，少年嫌犯一直在接受心理治療，但選擇不服藥。按泰國《刑法》規定，未滿15周歲的犯罪嫌犯不會受到刑事懲處，因此，嫌犯最終可能送入少年管教所或精神病院。

泰國擁槍率高，根據國際數據庫的數據，泰國估計有1000萬支槍械在流通，即每七名公民就有一支槍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

