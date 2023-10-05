Siam Paragon槍擊案｜1粒子彈令中國孖女幼年慘喪母　致命傷在這

泰國曼谷一名14歲少年10月3日在Siam Paragon（暹羅百麗宮）行兇，造成2死5傷，包括1名中國公民。中央法醫學研究所（Central Institute of Forensic Science）法醫已檢驗案中2名死者遺體。



泰國公共電視台（Thai PBS）4日稱，法醫在中國籍死者的軀幹發現1顆子彈，並在緬甸死者軀幹發現3顆子彈。

有關方面正等待死者的遺屬前來領屍。路透社4日發布的照片顯示，緬甸死者的遺屬已到位於曼谷的中央法醫學研究所辦理手續與進行儀式。

電視台稱，案中兩名死者的驗屍工作已完成。親屬可於日內聯絡要求領回遺體。身為外國公民死者的遺屬，須先聯絡所屬國家大使館。

5名傷者中，目前有1人在警察醫院接受治療，1人在曼谷基督教醫院接受治療，3人在朱拉隆功醫院接受治療。

涉案14歲泰國少年在商場開槍，令不少家庭頓時墮入黑暗，包括案中失去母親的中國雙胞胎女童。她們與母親遊泰期間不遭遇無妄之災，混亂中與母親失散，不知她已永遠離她們而去。

泰媒Thaiger報道，事發後一名泰國女子在社交網站X分享幫助雙胞胎幼女的經歷，她表示「傷心的事情。我當時在Siam Paragon混亂中逃走，遇到一對中國的孖女。她們的母親中槍了，她們找不到她。我試圖盡一切方法幫助她們，嘗試用翻譯手機程式與她們溝通，我手機也快沒電了，只剩下1%電量。」

這名泰國女子續稱「她們問我，她們的媽媽是否會死。我說不會，試圖讓她們冷靜，我把她們帶到警察那裏，警員告訴我，孩子的母親已經過世了。我哭得很厲害，我為她們感到難過，她們要面對這一切。今天是非常悲傷的一天。」

內媒：兇手在商場女廁開槍

內地傳媒《上遊新聞》4日引述中國死傷者的家屬「chloe皖」稱，兇手當時在商場二樓女廁開槍，遇難者是其阿姨，遺下一對年僅5歲的雙胞胎女兒；傷者是其母親，她們一家原本計劃於4日凌晨3時乘坐飛機回國。

↓相關新聞：Siam Paragon槍擊｜兇手在女廁開槍 中國籍死者遺5歲雙胞胎女兒↓

+ 1

中國駐泰國大使館3日晚上表示，在獲悉有關情況後迅速啟動應急機制，核實情況，會同泰國有關方面開展善後處置，第一時間派領事官員趕赴案件現場了解情況，並赴醫院看望傷員。大使館指目前被害人身份已查明，傷者已送醫，狀況穩定。

泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）在事發後親赴醫院探望中國受傷者，據大使館指，賽塔和副首相兼外長班比（Parnpree Bahiddha-nukara）也分別致電中國駐泰大使韓志強，代表泰國政府對不幸遇難的中國公民表示哀悼，對受傷人員表示慰問，強調泰方將迅速依法查辦此次事件，強化治安管理，確保為來泰中國公民提供可靠安全環境。