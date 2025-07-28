內塔尼亞胡指加沙沒有飢荒　以國人權組織：以色列正犯下種族滅絕

美國媒體7月27日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）再次否認身處加沙（Gaza）地區的巴勒斯坦人正面臨飢荒。與此同時，以色列一個主要人權組織指責以色列「對加沙的巴勒斯坦人實施種族滅絕」（committing genocide against Palestinians in Gaza），成為首個提出這項指控的人權組織。



據報道，內塔尼亞胡27日（週日）聲稱：「加沙並沒有飢荒政策，加沙亦沒有飢荒。」

根據世界衛生組織統計，加沙7月至少有63人因營養不良死亡，原因是以色列封鎖人道救援物資進入加沙。

儘管內塔尼亞胡否認加沙存在飢荒，惟以色列同日在加沙部份地區實施「人道停火」，並劃出「安全通道」，讓更多人道救援物資進入加沙。報道指，超過100輛貨車27日向加沙地區運送了援助物資。

據報道，以色列人權組織卜採萊姆（B’Tselem）在28日（週一）發布的一份報告中表示，在「審查以色列在加沙的政策及其可怕後果，以及以色列政府高層和軍事指揮官關於襲擊目標的聲明」後，得出一個「明確結論」，以色列正在加沙實施種族滅絕。

2025年5月21日，以色列耶路撒冷，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會時發表講話。（Reuters）

報道指，以色列一直堅稱其在加沙的行為符合國際法，並聲稱在2023年10月7日哈馬斯向其發動襲擊後，以軍對加沙地區發動的戰爭是出於自衛。

此前，其他非以色列人權組織曾指控以色列犯下種族滅絕，惟以色列政府皆對這些指控予以強烈反駁，駁斥這些言論，並經常聲稱這些指控源自反猶太主義。

卜採萊姆在一份長達79頁的報告中表示，加沙地區的現實「無法被合理化，亦不可被解釋為試圖瓦解哈馬斯政權或其軍事能力」。