以媒：以色列考慮「全面軍事佔領」加沙地帶
撰文：聯合早報
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以色列媒體報道，以色列安全內閣正在考慮對加沙地帶進行「全面軍事佔領」，並對哈馬斯（Hamas）活動較為活躍的某些城市中心「實施圍困」。
以色列第12頻道電視台周一（7月28日）報道，以安全內閣當天討論的議題包括「征服加沙地帶」或「圍攻哈馬斯活動活躍城市」的可能性。
報道說，如果上述計劃得以實施，以國防軍將在據信是以方被扣押人員所在地區開展行動。截至目前，以軍基本避免在這些地區採取行動。
另據以色列《國土報》周一報道，為了讓以色列部分極右翼政黨繼續留在執政聯盟，以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）擬向安全內閣提交一項吞併加沙地帶部分地區的計劃。根據計劃，以方將給予哈馬斯幾天時間來達成停火協議，否則以方將開始吞併加沙地帶部分地區。
報道說，以色列將首先吞併處於軍事緩衝區的一些地點，繼而吞併毗鄰以色列南部的加沙地帶北部部分地區。這一進程將逐步推進，「直至整個加沙地帶被吞併」。報道還說，這項計劃已「獲得美國特朗普政府批准」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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