特朗普怕再遇刺？打高爾夫球「神秘黑車」緊跟隨 專家爆超猛來頭
撰文：中天新聞網
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美國總統特朗普（Donald Trump）近日訪問蘇格蘭，其間不忘從事他最愛的活動打高爾夫球。
而一輛疑似加裝重型裝甲的高爾夫球車現身，緊跟其後，引發關注。
綜合外媒報導，這輛裝甲車車型碩大、形似軍用車輛，據專家指出，極有可能是一款強化防彈的Polaris Ranger XP車型（北極星全地形車），其設計被認為仿效總統座車「野獸」（The Beast），被暱稱為「高球一號」（Golf Force One）。
點圖放大看看Polaris Ranger XP的介紹：
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英國《每日電訊報》引述裝甲車公司Armoured Car Services總監表示：
光看那個擋風玻璃，我可以斷定那是裝甲等級的。側邊面板、車門以及後方大型載物區，也都有明顯強化跡象。
他指出，車輛似乎是為「防禦而非進攻」所設計。
這名總監說，這類車輛通常會保留外觀結構，但內部幾乎全面重建，包括安裝高等級的透明防彈玻璃：
透明裝甲越厚，玻璃就越呈深色。
至於這輛車是否屬於特朗普的安全隊伍，美國特勤局（Secret Service）僅表示：「我們不評論具體保護手段與方法。」
興趣，除此以外並無其他特別跡象。這反而引發了更多疑問。
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