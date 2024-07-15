特朗普遇刺｜退役軍人：槍手明顯想「一槍斃命」　揭逃過一劫原因

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於當地時間13日出席賓州一場造勢活動，豈料卻慘遭20歲白人男性手持AR-15步槍射擊，造成右側臉部與右耳鮮血直流。



對此，台灣退役少將栗正傑分析，槍手當時可能瞄準特朗普的頭部，「一槍斃命」的意圖十分明顯。

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栗正傑14日在Facebook上發文，針對特朗普遭到槍擊一案進行剖析，包括兇手開槍的真正意圖、使用的子彈、風向所造成的影響等。

從外媒報道的內容來看，該名槍手使用的是AR系列步槍，射擊點位於400英尺（約120米）外的大樓。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。在他被簇擁着帶離現場前仍向鏡頭揮手，似想向支持者示意他沒問。（Reuters）

特朗普遇刺：2024年7月13日，身在美國特拉華州的美國總統拜登就特朗普同日遇刺緊急舉行記者會。（Reuters）

栗正傑表示，由於AR系列步槍屬於輕型步槍，所使用的子彈為5.56公厘，因為是輕型子彈、而非專業狙擊手所使用的狙擊槍，在長程距離的射擊下，重量較輕的子彈容易受到風偏影響，進而導致彈著點的誤差範圍擴大，因此才會使特朗普最終「逃過一劫」。

栗正傑分析槍手的計劃，合理研判槍手的瞄準部位其實是特朗普的眉心，有「一槍斃命」的意圖，然而卻因為子彈的重量輕、加上受到風偏影響，導致彈着點誤差範圍擴大，子彈從右耳耳際飛過，最終功虧一簣。

栗正傑研判該名槍手並非出身自專業部門、或是本身並非職業殺手，因為專業殺手或集團往往會使用專業狙擊槍，以求能夠避免風偏等誤差，進而達成射殺任務。

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