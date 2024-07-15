特朗普遇刺｜退役軍人：槍手明顯想「一槍斃命」 揭逃過一劫原因
撰文：ETtoday
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美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於當地時間13日出席賓州一場造勢活動，豈料卻慘遭20歲白人男性手持AR-15步槍射擊，造成右側臉部與右耳鮮血直流。
對此，台灣退役少將栗正傑分析，槍手當時可能瞄準特朗普的頭部，「一槍斃命」的意圖十分明顯。
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栗正傑14日在Facebook上發文，針對特朗普遭到槍擊一案進行剖析，包括兇手開槍的真正意圖、使用的子彈、風向所造成的影響等。
從外媒報道的內容來看，該名槍手使用的是AR系列步槍，射擊點位於400英尺（約120米）外的大樓。
栗正傑表示，由於AR系列步槍屬於輕型步槍，所使用的子彈為5.56公厘，因為是輕型子彈、而非專業狙擊手所使用的狙擊槍，在長程距離的射擊下，重量較輕的子彈容易受到風偏影響，進而導致彈著點的誤差範圍擴大，因此才會使特朗普最終「逃過一劫」。
栗正傑分析槍手的計劃，合理研判槍手的瞄準部位其實是特朗普的眉心，有「一槍斃命」的意圖，然而卻因為子彈的重量輕、加上受到風偏影響，導致彈着點誤差範圍擴大，子彈從右耳耳際飛過，最終功虧一簣。
栗正傑研判該名槍手並非出身自專業部門、或是本身並非職業殺手，因為專業殺手或集團往往會使用專業狙擊槍，以求能夠避免風偏等誤差，進而達成射殺任務。
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