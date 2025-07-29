美韓關稅限期將至 三星李在鎔赴美 料提出擴大在美半導體投資
撰文：張涵語
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三星電子（Samsung）董事長李在鎔7月29日前往美國，為進入收官階段的韓美關稅談判提供支援，預計他或將提出擴大在美半導體投資，及加深先進AI晶片領域技術合作等方案。
韓聯社報道，美國8月1日全面關稅限期將至。業界認為，三星有望作為韓方的重要談判籌碼之一，推動韓美在供應鏈、技術投資等高附加值領域的磋商取得進展。
這是自韓國最高法院7月17日就李在鎔不當合併，與會計造假案作出無罪終審判決以來，他首次公開出席外部活動。李在鎔於當天下午許抵達首爾金浦機場，隨後啟程前往華盛頓。
此外，特斯拉（Tesla）7月28日剛宣布與三星電子簽署一項半導體代工供應合約，規模高達22.8萬億韓圜（約1286億港元），計劃自明年起在美國德州的三星工廠，為特斯拉生產AI6晶片。
業內認為該合作契合美國政府振興本國半導體產業、擴大對外招商引資的政策方向，有望為韓美經貿磋商增添有利因素。
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