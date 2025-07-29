卡塔爾贈特朗普豪華飛機為新「空軍一號」　美媒：開始改裝工作

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年5月出訪卡塔爾時，獲贈一架原屬卡塔爾政府、價值約4億美元（約31.4億港元）的波音747-8豪華客機。據哥倫比亞廣播公司（CBS）7月28日報道，客機已飛抵美國並開展相關改裝工作。報道指，該飛機未來將作為特朗普總統任內的新「空軍一號」使用。儘管卡塔爾堅稱這是「無條件餽贈」，惟特朗普接受外國政府的禮物在國內依然引發巨大爭議。



據報道，一架來自卡塔爾的巨型噴射客機的改裝準備工作正在進行中，這架客機預計將作為特朗普總統的新「空軍一號」專機。

報道指，卡塔爾政府將這架價值4億美元（約31.4億港元）的波音飛機「無條件」作為禮物餽贈，其後產生的所有改裝費用則由美國政府承擔。

2025年2月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國佛羅里達州西棕櫚灘參觀由卡塔爾擁有的波音747-8飛機，而總統車隊則停在飛機旁。（Reuters）

這筆交易引發特朗普批評者的口誅筆伐，有人稱其為外國勢力的「賄賂」。

白宮堅稱收受這架飛機合法，並承諾在特朗普離任後，將把飛機捐給他的總統圖書館。目前的規定表明，美國官員只能接受價值480美元（約3768港元）以下的禮物。

哥倫比亞廣播公司檢視了由卡塔爾政府與美國國防部簽訂的諒解備忘錄，這架飛機將「按原有模樣」捐贈，五角大樓將監督所有必要的改裝，之後才能將其用作總統專機「空軍一號」。

2025年5月14日，卡塔爾多哈，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左二）和波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg，左一）與卡塔爾埃米爾塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼（Tamim Bin Hamad Al-Thani，右二）出席簽字儀式。（Reuters）

報道提到，這架飛機在投入使用前還需要接受嚴格的保安檢查，包括是否藏有監視或間諜設備的檢查。

該文件指：「本諒解備忘錄中的任何內容均不應、也不得被解讀或理解為提供、承諾或接受任何形式的賄賂、不當影響或腐敗行為。雙方確認，此次捐贈屬真正的餽贈。」

今年較早時候，特朗普收受卡塔爾飛機的消息引發美國政壇不同光譜的強烈反對，其中包括特朗普的保守派支持者。

2025年5月14日，卡塔爾盧塞爾（Lusail），圖為特朗普與卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼（Tamim Bin Hamad Al-Thani）合影。（Reuters）

一位頗具影響力的右翼網紅魯默 （Laura Loomer）曾 表示，接受這架飛機將為（特朗普）政府帶來「污點」（stain）。