交易詭才Trump｜中國為何不結盟　特朗普用行動告訴答案

特朗普（Donald Trump）的確是憑空造牌，無中生有的高手，他不斷用實際行動給美國人民帶來驚喜。通過四個月的貿易戰，奠定了「美國優先」的行動基調。

正如此前所料，日本與歐盟簽訂了幾乎一摸一樣的貿易關稅協議。可以說，這是美國設定好的模版，兩個重要盟友只需簽字就可。日本、歐盟也只能向民眾聲稱「這是符合自身利益最好的協議了」。

這一定是屈辱的歷史時刻，主權通過貿易被被美國稀釋。借用法國反對黨領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）的話——「這完全是一場政治、經濟和道德的慘敗」。美國則對如此霸凌盟友興高采烈，這樣的收割將被載入史冊。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在與日本達成關稅協議後，傲嬌的在電視上說，「這太簡單了，我們給他們（日本）項目，他們付錢。如果他們不付錢，第二天他們的關稅就會暴漲。日本政府其實就是對特朗普說，我們將為您和美國人提供5,500億美元用於你們想要的項目，而且我們會給美國90%的利潤，這也就是說特朗普可以挑選想要的項目……」

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Reuters）

簡要而言，日本與歐盟都被徵15%的關稅，向美國開放市場，取消所有關稅，要購買大量美國軍事裝備；分別向美國投資5,500億美元與6,000億美元，相當日本年度GDP的10%以上，歐盟年度GDP的3%以上；歐盟還需購買7,500億美元的美國油氣能源，日本投資美國液化天然氣（LNG）的合作協議……

相信還有很多魔鬼細節，不排除像英國一樣隱藏「毒丸條款」，大概率是針對中國的。

日本首相石破茂此前還是有些硬氣些的，因為他們有痛苦的前車之鑑。但歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）再一次出色的配合美國完成了任務。歐洲政客們大都明白，馮德萊恩與美國關係複雜且密切，是美國選定的人。

可以說，在8月1日來臨之前，盟友們或配合或被迫與美國合演了一場大戲，最終的結局逃不出美國的劇本。在特朗普政府的強壓下，與主要貿易夥伴基本都達成了協議與框架。後續就是就可以集中精力對付中國，上演壓軸大戲。

不可否認，美國的理想目標是想徹底摧毀中國，但經過第一輪的較量讓特朗普品嚐了苦澀的滋味，也試探出了中國力量。更讓特朗普彆扭的是中國不是美國的盟友，不會按照他的劇本走。收割這樣一個早有準備的龐然大物，是要賭上美國國運的。

中美經過前兩輪貿易談判，現在包括特朗普在內的政府官員似乎「不方便」再對中國信口開河，因為中國總是這麼嚴肅，不苟言笑，還喜歡把他們晾在一邊。中美兩國都有自己的劇本，雙方都可以做交易，但能拿出什麼樣的籌碼才是最重要的。特朗普已經開始明白中國一直提及的「互利共贏」。

2017年11月9日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行歡迎儀式，歡迎美國總統唐納德·特朗普首次對中國進行國事訪問。特朗普第二次訪問中國，可能就在近期。 （新華社）

此次近百年未有的全球貿易戰，讓不少國家和民眾似乎明白中國為何不在國際上搞結盟或小團隊，他們多是一群羨慕美國擁有那麼多「忠誠、堅定」盟友的人。

人類在不同歷史時期都會產生各式各樣的結盟與盟友，這樣的圈子總會有個財大氣盛的大哥坐鎮，樹蔭下庇護着一群小弟，他們會得到大哥的照拂，也會跟着大哥去「群毆」其他勢力以保護地盤並擴大利益。

帶頭大哥要想穩霸頭椅，手段必須層出不窮，不僅要外表強橫，還要始終掌握設定規則的絕對話語權；更需適時施惠讓小弟們不斷嚐到甜頭，也要通過各種手段牢牢拿捏小弟的「命門」……，只有這樣才能確保小弟的絕對忠誠。

就如中國歷史上的門閥與門客關係，一個門閥需要豢養一批謀士、學者、武士，甚至擅長雞鳴狗盜等門客為其擴大勢力。門客則是依附門閥的「私人勢力」，如果門閥敗落，門客們就會一鬨而散另投他主。門閥還需要時時壓制門客上升，門客反噬門閥的案例也比比皆是。

如今的美國為建立和維持霸權進行了過多的戰略透支，內部與外部問題大都極端化，急需一場徹底的轉變。

中國曾於1950年與蘇聯簽訂軍事同盟條約，但因蘇聯試圖控制中國海軍、干涉內政等行為導致關係破裂。這段經歷使中國深刻認識到依附他國會導致主權受損和戰略被動，因此確立「獨立自主」的外交原則，強調不依賴盟友保障國家安全。

如果清楚了上述背景，特朗普選擇「美國優先」乃至孤立主義，實際就是要走向美式的「獨立自主」。

在地球上選擇當唯一大哥是很棘手的。雖然特朗普作為總統是把雙刃劍，可美國應該慶幸有這樣混不吝的總統。可惜，美國的親密盟友們如今都不明白為何這麼殘忍對待他們。