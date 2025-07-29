哈佛都要跪低？　紐時：願支付5億美元與特朗普政府和解

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年1月再上台後，大力打壓多間知名學府，其中哥倫比亞大學7月23日宣布與特朗普政府達成和解協議，將支付2億美元（約15.7億港元）的和解金。《紐約時報》28日報道，同樣被針對的哈佛大學願意支付5億美元（約39.25億港元），以解決與白宮之間的爭端。



報道引述四位知情人士透露，隨着雙方深入談判，哈佛大學已表示願意滿足特朗普政府提出支付高達5億美元（約39.25億港元）的要求，以結束與白宮的矛盾。

據其中一名知情人士表示，哈佛大學不願意直接向聯邦政府支付罰款，惟雙方談判人員仍在討論具體的財務條款。

圖為美國哈佛大學校園，攝於2025年5月2日（The Boston Globe via Getty Images)

據報道，特朗普政府近月指控哈佛大學侵犯公民權利，而白宮對哈佛大學要求的罰款金額，是哥倫比亞大學23日與白宮達成協議時表示將支付的2億美元（約15.7億港元）的兩倍有多。

哈佛大學和美國政府均未公開詳細說明潛在的和解條款，以及這筆款項將用於解決哪些指控。

2025年7月28日，蘇格蘭特恩貝里（Turnberry），美國總統特朗普（Donald Trump）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，不在圖中）在特朗普旗下的特恩貝里高爾夫球場舉行雙邊會談。（Reuters）

報道指，特朗普總統私下要求哈佛大學支付的金額要遠高於哥倫比亞大學。由於談判本身屬保密，分享談判情況的知情人士要求保持匿名。

儘管雙方在達成協議方面取得一定進展，惟哈佛大學同時對哥倫比亞大學同意允許外部監督機構，監督其與政府的全面協議持懷疑態度。哈佛大學的管理層暗示，假如採取與哥大類似的安排，有可能導致哈佛違反其對學術自由的承諾。

然而，哈佛校方官員幾個月前就得出結論，即使他們在與政府的訴訟中勝訴，與白宮達成和解協議，亦能協助哈佛避免在特朗普剩餘任期內陷入更多麻煩。

2025年5月23日，美國麻薩諸塞州劍橋市，學生們在哈佛大學校園內散步。（Reuters）

報道指，目前尚不清楚特朗普政府和哈佛大學何時能達成協議，但預計哈佛將要求任何協議都與其今年4月對政府提出的聯邦訴訟掛鉤。

報道認為，特朗普現和解協議財務條款的關注，代表其政府策略出現轉變。特朗普再上台後大力打壓高等學府，主要針對大學左傾和反猶太的意識形態，惟特朗普近來似乎更關注於和解協議的財務條款。