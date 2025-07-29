特朗普打golf都要作弊？　球僮疑似偷偷將球放更有利位置｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）熱愛打高爾夫球是人盡皆知的事情，他經常吹噓自己擁有高超球技，在高球場上就如他的人生一樣「幾乎從未輸過」。有趣的是，近日卻流出一段影片，出訪蘇格蘭打高爾夫球的特朗普似乎依賴球僮為其「出術」，偷偷將球放在較有利的位置供他揮桿。



網上流出特朗普在蘇格蘭打高爾夫球，球僮為其「作弊」的影片：

從網上的影片可見，特朗普駕駛一架高爾夫球車，從球道左側駛來，前方是沙坑，左側是長草區。兩名球僮從特朗普的座駕走過時，攝影機拍到其中一名球僮突然停下來，微微彎下腰，然後拋下一顆高爾夫球。

白宮尚未就影片的真實性發表評論，但網上有不上網民已斷定這是特朗普「作弊」的證據。

關於特朗普在高爾夫比賽中「出貓」的指控由來已久。最近，荷李活著名演員Samuel Jackson在被問到他的高爾夫球技是否比特朗普高時表示：「哦，我當然比特朗普厲害， 我並不作弊。」

另一位演員Anthony Anderson在2016年接受深夜訪談節目時表示：「特朗普是一位偉大的高爾夫球手。我不會說特朗普作弊，一般都是他的球僮替他作弊。」

當被問到是否親眼看見特朗普作弊時，Anderson回答指：「哦，是的，好幾次。好幾次。」