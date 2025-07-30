以色列成功攔截也門射來的導彈　特拉維夫機場安全無虞

以色列軍方周二（29日）表示，已攔截一枚從也門射向以色列的導彈。也門胡塞武裝（Houthis）稱，他們已發射一枚高超音速彈道導彈攻擊以色列特拉維夫的本-古里安機場。



以色列軍方表示攔截一枚從也門向以色列發射的導彈，這枚導彈在以色列多個地區引發警報。胡塞武裝聲稱對周二的襲擊負責，稱他們向雅法發射一枚彈道導彈。

根據俄衛網，以色列國防軍發布通報，攔截一枚從也門境內射向以色列的導彈。也門胡塞武裝發言人其後表示， 胡塞武裝發射一枚高超音速彈道導彈攻擊以色列本-古里安機場。

圖為2025年5月4日，也門胡塞武裝（Houthis）以導彈攻擊以色列特拉維國際機場，導彈落在機場附近並炸出彈坑，社交平台流傳事發時畫面。（X截圖）

也門胡塞武裝發言人在聲明中說：「也門武裝力量（胡塞武裝）導彈部隊展開軍事行動，對盧德機場（本·古里安機場）實施『巴勒斯坦-2』型高超音速彈道導彈打擊」。

胡塞武裝一直向以色列開火並襲擊航道，聲稱這是在加沙戰爭中聲援巴勒斯坦人。他們發射的數十枚導彈和無人機大多被攔截或未達目標，以色列此後進行一連串報復性打擊。