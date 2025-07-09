也門胡塞武裝公布襲紅海商船影片　拍下貨船炸毀沉沒全過程｜有片

兩艘外國商船分別在7月6至7日於紅海遭襲擊，其中Magic Seas號貨船在遇襲後沉沒，也門胡塞武裝其後對這宗襲擊承認責任，並於9日公開襲擊過程的影片，其中可以看到武裝人員登船，以及貨船最終遭炸毀沉沒的畫面。



美媒指，Magic Seas號是懸掛利比里亞（Liberia）國旗、由希臘人擁有的貨船。

據胡塞武裝公布的影片，他們透過無線電呼叫Magic Seas號，要求船隻立即減速並停止航行，對方回應指不會停下來。其後，胡塞武裝對Magic Seas號發動攻擊，其間可以聲到大量槍聲，且能看到有子彈射進海中，然後散貨船疑似遭炮彈擊中並冒起濃濃黑煙。

英國海上貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，簡稱UKMTO）及英國海事安全公司安布里（Ambrey）此前表示，Magic Seas號當時遭到小艇砲火和自行榴彈以及無人艇襲擊，船上的保安人員一度還擊。

其後畫面一轉，數名胡塞武裝份子已登上Magic Seas號並朝艦橋推進，當他們抵達時該處空無一人。

影片最後，胡塞武裝疑似引爆他們裝在貨船上的炸彈，Magic Seas號其後慢慢沉沒到大海之中。