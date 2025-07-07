紅海局勢｜外國貨船遇襲沉沒　無人艇攻擊料涉胡塞武裝

英國海上貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，簡稱UKMTO）及英國海事安全公司安布里（Ambrey）於7月6日表示，一艘船在也門附近的紅海遭到襲擊，造成進水及起火後沉沒。據指出，船上裝載大量化肥，所有船員棄船逃生獲救。Ambrey評估後認為，事件符合胡塞武裝（Houthis）攻擊特徵。這也是4月中旬以來，首宗同類攻擊事件。



另外，也門胡塞武裝旗下多家媒體報道，以色列空軍7日凌晨對胡塞武裝控制的也門西北部荷台達、伊薩角和薩利夫等紅海港口發動空襲，當地居民聽到巨大爆炸聲。



紅海局勢：2024年2月18日，在也門首都薩那（Sanaa），胡塞武裝（Houthis）支持者參加聲援巴勒斯坦的集會。（Reuters）

路透社引述消息人士稱，遇襲散貨船「Magic Seas」號懸掛利比里亞國旗，但由希臘企業所有。據UKMTO及Ambrey表示，事發於也門港口城市荷台達（Hodeidah）西南方51海浬處。該船首先遭到8艘小艇的砲火和自行榴彈襲擊，船上的安保人員進行了還擊。

Ambrey在另一份公告中表示，該船隨後遭到4艘無人艇襲擊。該公告指出，兩艘無人艇撞上Magic Seas的左舷，船上貨物受損。UKMTO則稱，攻擊導致船上起火，事件仍在持續。另一家海事安全公司Diaplous向路透社稱，目前尚無船員受傷的報告。

目前尚未有人聲稱對這起攻擊負責，但Ambrey指攻擊符合胡塞武裝特徵。

圖為2025年3月15日，美國發布向胡塞武裝（Houthis）發動軍事打擊的畫面。（ U.S. Central Command/Handout via REUTERS）

今年5月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布美國將停止轟炸也門胡塞武裝，並表示該組織已同意停止干擾中東的重要航道。但斡旋國阿曼當時表示，根據協議，美國和胡塞武裝只不會攻擊對方，包括在紅海和曼德海峽的美國船隻。

6月下旬，也門胡塞武裝威脅稱，如果華府參與以色列對伊朗的攻擊，他們將攻擊在紅海的美國船隻。而在美國上個月襲擊伊朗核設施後，胡塞武裝尚未就此進一步表態。