紅海局勢｜胡塞武裝4天內擊沉第2艘貨輪　至少4死15人失蹤

也門胡塞武裝（Houthis）7月9日發表聲明稱，7日遭其攻擊的希臘貨輪「永恆C」號（Eternity C）已沉沒，是該組織4天內在紅海擊沉的第二艘貨輪。路透社引述參與救援行動的保安公司消息稱，「永恆C」號貨船上25名船員中有4人遇難，其餘21人棄船逃生。截至9日，6人在海上漂流逾24小時後獲救，仍有15人失蹤。



這張2025年7月9日發布的照片顯示，貨船「永恆C」號（Eternity C）遇襲沉沒後，據指屬於該船的船員獲救。（ Diaplous/Handout via REUTERS）

胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Saree）9日發表聲明說，該組織使用一艘無人艇、6枚巡航導彈和彈道導彈，攻擊懸掛利比里亞（Liberia）國旗、由希臘公司營運的「永恆C」號貨輪。他表示，部份船員已被營救及轉移至安全地點。但他未透露是否有船員傷亡。

薩雷亞解釋襲擊原因時稱，該船所屬公司及船隻本身，恢復與以色列南部港口城市埃拉特（Eilat）交易，「明顯違反了我們實施的禁運令」，同時船隻拒絕回應胡塞武裝的呼叫和警告。

薩雷亞矢言，該組織將繼續發動襲擊，並再次警告所有與以色列打交道的公司，無論其船隻駛向何處，只要進入該組織武力可達範圍，都將成為襲擊目標。

路透社報道，「永恆C」號的船員包括21名菲律賓人、1名俄羅斯人；另有3名武裝警衛，當中包括一名希臘人和一名印度人，後者是生還者之一。

▼Magic Seas號貨船遇襲畫面▼



影片最後胡塞武裝於7日也宣布，該組織6日亦對懸掛利比里亞國旗、由希臘公司營運的「魔法海洋」號（Magic Seas）貨輪進行打擊，船員被允許安全撤離，貨輪於7日沉沒。