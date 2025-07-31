特朗普為貿易談判和「習特會」軟化對華立場　恐在台灣問題上讓步

《華盛頓郵報》7月30日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為了促成美中貿易談判，以及推動在秋季進行的「習特會」，開始軟化對華立場。報道引述多位前、現任美國官員等知情人士透露，軟化措施包括勸阻台灣領導人賴清德8月訪問南美時過境美國、暫停對中國實施新的出口管制等。美國政界警告，此舉或損害美國國安利益且不利於地區聯盟。



賴清德原計劃於8月經美國前往巴拉圭（Paraguay）、危地馬拉（Guatemala，又譯瓜地馬拉）和伯利茲（Belize）。

4月6日，賴清德針對台灣因應美國關稅政策發表談話。（台灣總統府）

報道引述三位知情人士稱，華府試圖改變他訪問德州達拉斯（Dallas）和紐約的計劃，導致行程取消。其中一名人士稱，白宮試圖讓賴清德避開大城市並限制公眾參與。另一人士說：「他們並沒有說絕對不行，但設置了太多限制，很明顯不想要（賴清德）中途停留。」

據悉，台灣防長顧立雄原定於6月訪問華盛頓，與美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）等五角大樓官員舉行高層會談。但據稱習近平在6月初的電話中敦促特朗普限制美國與台灣的接觸，隨後美國突然取消了這些會談。

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

包括美國兩黨在內的批評人士警告，稱華府近期舉動可能損害美國國安，並影響地區聯盟。他們擔心，特朗普渴望與中國達成貿易協議，這會削弱華府在經濟、技術和軍事上與北京進行更有力競爭的努力。

美國前總統拜登（Joe Biden）時期的前高級國防官員拉特納（Ely Ratner）警告：「這些讓步釋放出一個危險信號，即美國對台灣的態度是可以談判的，這只會導致中國進一步施壓和脅迫。」