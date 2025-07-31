白宮：特朗普政府允許Nvidia對華出口H20晶片 圖阻中國晶片發展
撰文：莊勁菲
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路透社7月29日報道，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在提到英偉達（Nvidia，又譯輝達）向中國出口H20人工智能（AI）晶片時表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其團隊決定放行這些晶片，以阻止中國在製造最佳晶片的競賽中取得領先。
英偉達2週前表示，正在向美國政府提交申請，恢復向中國銷售其H20圖形處理器（GPU），並獲政府保證將很快取得許可證。
H20是英偉達在中國合法銷售的最好的晶片，但由於特朗普第一任期政府和前總統拜登（Joe Biden）實施的限制，其運算能力不如在中國境外銷售的版本。
哈塞特在霍士新聞（Fox News）節目中表示： 「特朗普總統和他的團隊決定放行英偉達（H20）晶片」，以保持美國在AI晶片領域的技術優勢。你必須認真對待的風險之一是，如果中國不從我們這裏購買晶片，他們就會進行創新，製造自己的晶片。我們不希望看到的是他們在晶片競爭中領先一步。」
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