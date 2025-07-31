卡尼：加拿大9月將正式承認巴勒斯坦國　特朗普：影響關稅談判

加拿大政府繼7月30日簽署由法國領導的，呼籲承認巴勒斯坦國的聯合公報後，總理卡尼（Mark Carney）當日宣布，將在9月聯合國大會上，在有先決條件下，承認巴勒斯坦國。以色列駐加拿大大使Iddo Moed對加拿大決定表示反對；美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則警告，此舉或導致美加貿易談判變得困難。



卡尼在社交平台發布聲明，指倘若巴勒斯坦權力機構（Palestinian Authority）在2026年舉行一個哈馬斯（Hamas）不能參加的選舉，並致力於其他民主改革，加拿大將在9月聯合國大會上承認巴勒斯坦國。

他還強調，加沙巴人面臨的苦難「令人無法忍受，而且在迅速惡化」，加拿大長期致力於兩國解決方案，但因以色列未能阻止加沙地帶的人道主義災難等原因，令通過巴勒斯坦權力機構與以色列談判達成目標的前景黯淡。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）此前發表聲明，宣布會在9月承認巴勒斯坦國，卡尼今次則緊跟英法決議，承諾會承認巴勒斯坦國。英國《衛報》則指，澳洲與新西蘭也簽署聲明，指可能在未來數個月內跟進。

2025年7月20日，加沙地帶，圖為汗尤尼斯地區的納賽爾醫院中，一名母親哀悼自己餓死的3個月大的女兒。（Reuters）

聯合國在1974年推出事關巴人與猶太人定居領土的「兩國方案」（Two-state solution），試圖通過建立巴勒斯坦國與以色列國，讓這片土地同時容納兩個不同民族定居，不過遭以色列反對。原本擬定給巴人的領土之後也因以色列拓展定居點等原因而減少，目前剩下約旦河西岸以及加沙地帶，這兩地目前分別由巴勒斯坦權力機構和哈馬斯治理。