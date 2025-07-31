法國澳洲加拿大新西蘭挪威葡萄牙等　15國外長呼籲承認巴勒斯坦國

法國外交部周三（30日）表示，在紐約舉行的中東問題調解會議結束後，15個國家的外交部長呼籲承認巴勒斯坦國。



根據法國外交部發布的聯合公報，15個國家的外交部長稱：「我們，安道爾、澳洲、加拿大、芬蘭、法國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬耳他、新西蘭、挪威、葡萄牙、聖馬力諾、斯洛文尼亞和西班牙的外交部長，已表達我們各國承認巴勒斯坦國的意願或積極態度，這是邁向『兩國方案』解決路徑的重要一步。我們呼籲所有尚未這樣做的國家響應這一呼籲。」

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的辦公室周二表示，如果以色列不同意在加沙地帶停火，並且不採取行動結束這片半飛地的「可怕」局勢，倫敦將於9月聯合國大會召開前承認巴勒斯坦國。

圖為2025年7月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在內閣會議召開當天，於唐寧街10號發表有關加沙局勢的聲明。（Reuters）

圖為2025年7月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在內閣會議召開當天，於唐寧街10號發表有關加沙局勢的聲明。（Reuters）

圖為2025年7月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在內閣會議召開當天，於唐寧街10號發表有關加沙局勢的聲明。（Reuters）

巴勒斯坦國目前已獲得147個國家的承認，美國不在其中。2024年，美國否決巴勒斯坦成為聯合國正式成員國的申請。自2024年以來，又有包括愛爾蘭、挪威、西班牙和亞美尼亞在內的十個國家承認巴勒斯坦國。

根據俄羅斯的立場，以巴問題的解決只能基於聯合國安理會批准的方案，即在1967年邊境基礎上建立一個以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國。

聲明説，承認巴勒斯坦國是邁向「兩國方案」的重要一步，這15國中有的已承認巴勒斯坦國，有的正在積極考慮承認巴勒斯坦國。

和平解決巴勒斯坦問題和落實「兩國方案」高級別國際會議28日和29日在聯合國舉行。據法國媒體報道，15國外長於會議結束時發出這一呼籲。此次會議由法國和沙特阿拉伯共同主辦，旨在推動和平解決巴以衝突，並重申國際社會對「兩國方案」的支持。

法國總統馬克龍上周四在社交媒體上發文説，法國將於今年9月召開的聯合國大會上宣布正式承認巴勒斯坦國。