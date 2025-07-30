施紀賢：以色列如拒對加沙停火 英國9月承認巴勒斯坦國
撰文：蕭通
出版：更新：
英國首相施紀賢（Keir Starmer）7月29日召開內閣會議並發表聲明，稱除非以色列採取實質行動結束加沙「駭人聽聞的局勢」，並滿足其他條件，否則英國將於9月承認巴勒斯坦國。施紀賢強調，英國希望推動和平進程，迫切要求停火。
聲明指出，除非以色列政府達成停火協議、明確表示不會吞併約旦河西岸地區，並致力於實現「兩國方案」的長期和平進程，否則英國將於9月聯合國大會（UNGA）召開之前承認巴勒斯坦為國家。
施紀賢重申，並未將以色列和哈馬斯視為平等，英方對哈馬斯的要求依然不變，該組織必須釋放所有人質、簽署停火協議，接受不參與加沙政府事務，並解除武裝等條件。
路透社報道，施紀賢與其他歐洲領導人討論加沙局勢後，29日在暑假期間召集內閣開會，宣布此最新決定。
報道指出，歷屆英國政府都表示，他將在時機成熟時正式承認巴勒斯坦國，但從未設定時間表或具體條件。而隨著加沙饑荒加劇，施紀賢領導的工黨內部，有愈來愈多的議員要求承認巴勒斯坦國，以便向以色列施壓。
營養不良監測計劃警告：最糟糕饑荒正在加沙上演 或現大規模死亡以媒：以色列考慮「全面軍事佔領」加沙地帶內塔尼亞胡否認加沙飢荒 特朗普駁斥：要讓巴人收到每一盎司食物內塔尼亞胡指加沙沒有飢荒 以國人權組織：以色列正犯下種族滅絕法國外長：阿拉伯國家將首次譴責哈馬斯 促歐洲國家承認巴勒斯坦