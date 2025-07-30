施紀賢：以色列如拒對加沙停火　英國9月承認巴勒斯坦國

英國首相施紀賢（Keir Starmer）7月29日召開內閣會議並發表聲明，稱除非以色列採取實質行動結束加沙「駭人聽聞的局勢」，並滿足其他條件，否則英國將於9月承認巴勒斯坦國。施紀賢強調，英國希望推動和平進程，迫切要求停火。



聲明指出，除非以色列政府達成停火協議、明確表示不會吞併約旦河西岸地區，並致力於實現「兩國方案」的長期和平進程，否則英國將於9月聯合國大會（UNGA）召開之前承認巴勒斯坦為國家。

施紀賢重申，並未將以色列和哈馬斯視為平等，英方對哈馬斯的要求依然不變，該組織必須釋放所有人質、簽署停火協議，接受不參與加沙政府事務，並解除武裝等條件。

路透社報道，施紀賢與其他歐洲領導人討論加沙局勢後，29日在暑假期間召集內閣開會，宣布此最新決定。

報道指出，歷屆英國政府都表示，他將在時機成熟時正式承認巴勒斯坦國，但從未設定時間表或具體條件。而隨著加沙饑荒加劇，施紀賢領導的工黨內部，有愈來愈多的議員要求承認巴勒斯坦國，以便向以色列施壓。