美媒：沒有釤就造不了F-35戰機　中國稀土管制暴露美軍供應鏈漏洞

「中國對稀土耐熱磁鐵出口的嚴格控制，暴露了美國軍事供應鏈的一個重大漏洞。沒有這些磁鐵，美國及其歐洲盟友將難以補充最近耗盡的軍事硬件庫存。」



6月9日，《紐約時報》北京分社社長布拉德舍（Keith Bradsher）撰寫一篇報道文章稱，十多年來，美國一直未能找到一種稀土替代品，以取代中國對這種特殊稀土的供應。這種稀土就是釤（samarium），對製造用於導彈、戰鬥機、智能炸彈和許多其他軍事裝備的磁鐵至關重要。

圖為在加拿大薩斯喀徹温省薩斯卡通市（Saskatoon, Saskatchewan）的 Vital Metals 公司等待加工的稀土原礦。（Reuters）

報道介紹，釤是一種特別不為人所熟知的稀土金屬，幾乎全部用於軍事用途。釤磁體在足以熔化鉛的高温下仍能保持磁力不衰減，這種特性對於導彈鼻錐等狹小空間內高速運轉的電動機的耐熱性能至關重要。今年4月，中方對7類中重稀土相關物項實施出口管制，釤位列其中，目前沒有跡象表明中國已批准釤的出口。

《紐約時報》認為，稀土礦產是目前正在英國倫敦進行的中美經貿磋商機制首次會議的核心問題，美國官員的首要任務是讓中國恢復稀土出口，但外界預計中方並不會完全取消新的出口許可制度。

在美國，需要釤的主要用戶就是軍工企業洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁），其每架F-35戰鬥機上大約需要50磅（約23公斤）的釤磁鐵。洛歇馬丁在一份簡短聲明中回應稱：「我們持續評估全球稀土供應鏈，以確保獲得支持客戶任務的關鍵材料。有關稀土供應鏈的具體問題，最妥善的是由美國政府來解決。」

2024年6月5日，德國柏林舍訥費爾德機場，洛歇馬丁公司的F-35戰鬥機在國際航空展（ILA）開幕當天進行表演。（Reuters）

今年4月2日，美國特朗普政府對全世界高舉關稅大棒徵收所謂「對等關稅」，對華關稅高達145%。

隨後，中方立即出台系列措施精準反擊，除加徵關稅外，還對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制。英國《金融時報》當時曾引用業內人士透露，中方正在建立出口許可制度。而在去年12月，中國還曾宣布嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關兩用物項。

此前，中國商務部新聞發言人曾表示，隨着機器人、新能源汽車等行業發展，各國對中重稀土在民用領域的需求量正持續增長。中國作為負責任的大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。

2010年10月31日，中國江蘇，圖為工人在碼頭運送含有稀土元素的土壤。（Reuters）

《紐約時報》也稱，中方已經開始向歐洲和美國的汽車製造商發放部分含鏑、鋱兩種受限稀土元素磁體的出口許可，這兩種稀土元素用於剎車和轉向系統，可使磁體耐受汽油發動機周邊的高溫環境，但無法穩定承受軍事應用中的極端高溫。「不過目前，尚無跡象表明中國批准了釤的出口。」布拉德舍寫道。

「我認為這種情況不會消失，」中國美國商會會長何邁可（Michael Hart，邁克爾·哈特）這樣認為，他目前正在協調美國私營部門在華獲得更多稀土材料。

據報道，過去的拜登（Joe Biden）政府，就曾因美國軍方缺乏本土釤供應而深感憂慮，為此斥巨資簽訂了兩座釤生產設施的建設合同。但由於商業可行性問題，兩座設施均未建成，導致美國仍然完全依賴中國的供應。

2018年，一家新成立的美國稀土材料公司MP Materials收購了加州芒廷帕斯（Mountain Pass）礦區並恢復運營，但初期仍將礦石運往中國進行加工。2022年，美國國防部向MP Materials撥款3500萬美元，用於啟動釤以及其他數種中國現已限制的稀土生產。MP Materials首席執行官利廷斯基（James Litinsky）表示，該公司隨後斥資1億美元（其中大部分為自有資金）購置了相關加工設備。

美國唯一的稀土生產商MP Materials公司已將其所有產量從加利福尼亞州的Mountain Pass礦山運往中國，因為目前世界上其他任何地方都沒有可用於生產其產品的煉油能力。（Getty Images）

不久之後，拜登政府向澳洲稀土企業萊納斯公司（Lynas Rare Earths）提供了3.51億美元，用於在德克薩斯州建立一個同樣可以生產釤的工廠。

利廷斯基說，釤的市場規模太小了，在美國有兩家生產商是無利可圖的。因此，MP Materials始終未啟用其釤加工設備，這些設備至今仍封存於倉庫中。而萊納斯公司，也未能建成其位於德州的工廠。

利廷斯基強調，MP Materials目前僅願在客戶承諾更優財務條款的前提下安裝釤加工設備。「我們對整件事感到非常惱火。」他坦言道。

圖為2025年3月23日，俄烏戰事持續，烏克蘭士兵在南部赫爾松市（Kherson）向俄軍發射自走榴彈砲。（Reuters）

報道稱，當前，在美歐各盟國正加緊補充先進武器庫存之際，釤供應鏈卻遭遇了近兩個月的斷供，這些武器庫存因俄烏衝突期間對烏軍援以及加沙衝突期間對以軍援，已嚴重消耗。

除了限制軍用稀土出口外，中國近期還對部分參與對台軍售的美國軍工企業實施了制裁，禁止中國公司和個人與美國軍事承包商有任何財務聯繫。最近，此舉對釤行業產生了重大影響，因為此前中方向部分化學品公司出口釤，而這些公司會將釤與鈷混合，然後賣給稀土磁鐵製造商，最後再轉賣給軍事承包商。

如今，隨着中方出台新的稀土出口管制規定，許可證審批將嚴格基於供應鏈末端礦產的最終用戶資質——就釤出口許可而言，這意味着某些情況下，軍工企業將成為直接審查對象。

2012年3月14日，一名工人在江西南城縣的一處稀土金屬礦場工作。（Reuters）

美國丹佛大都會州立大學（MSU Denver）的冶金學家特勞特（Stanley Trout），自上世紀70年代以來一直專門研究釤磁鐵，他指出了釤的特別指出，認為這種稀土元素「幾乎完全用於軍事目的」。

他提到，根據美國國防部的規定，軍用磁鐵的鑄造或冶煉必須在美國本土或所謂「友好國家」進行，但相關規定允許軍用磁鐵的原料從任何地方進口，因為多年以來，釤的供應一直來自中國。

「中國在稀土供應鏈上的成功，改變了貿易談判中的力量平衡。」當地時間6月8日，英國《金融時報》引用分析人士和商界人士報道指出，中國掌握着關鍵礦產供應鏈的主導權，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）咄咄逼人濫施關稅後，中方出台一系列稀土出口管制，這不僅給美方帶來了壓力，還為中方提供了對美博弈的籌碼，更表明中方有能力對更為廣泛的關鍵商品實施出口管制措施。

中國 美國國旗（中美），半導體晶片，拍攝於 2023 年 2 月 17 日。（Reuters）

分析人士指出，出口管制不僅幫助中國反制了美國，還打擊了那些迫於美國壓力而對中國採取更強硬立場的第三國，而在稀土出口管制方面發現槓桿作用後，中國未來還可以將這種方式複製到高科技供應鏈的其他領域，比如：針對美方可能進一步收緊的晶片管制，將鈦、鎂和輕稀土等材料也納入出口許可制度中。

此外，中國還在新型超強磁鐵、晶體管、電池、新型晶片和軟件等生產方面具有主導地位，在電動汽車和自動駕駛汽車、無人機、機器人、傳感器、智能手機等領域構建了「強大的產業協同生態系統」，以及相應的半導體、電池和人工智能技術。「槓桿平衡正迅速向有利於中國的方向傾斜，特朗普和他的團隊才剛剛開始意識到這一事實。」一名分析人士表示。

此前，中國商務部新聞發言人曾指出，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制符合國際通行做法。中國依法對稀土相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，體現了堅持維護世界和平與地區穩定的一貫立場。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

