英法加擬正式承認　巴勒斯坦能成為聯合國新成員國嗎？｜新聞背後

法國、英國和加拿大近日接連就巴勒斯坦問題作出正式表態，擬於9月的聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）稱，除非以色列採取實質行動結束加沙「駭人聽聞的局勢」，並滿足其他條件，否則英國將於9月承認巴勒斯坦國；加拿大總理卡尼（Mark Carney）則指，若巴勒斯坦權力機構（Palestinian Authority）在2026年舉行一個哈馬斯（Hamas）不能參加的選舉，並致力於其他民主改革，加拿大亦會承認巴勒斯坦國。這些國家的認可能否讓巴勒斯坦正式成為聯合國的成員國？這對加沙局勢又有什麼影響？



有限承認

目前，巴勒斯坦在國際上獲得一定程度的認可，聯合國193個成員國中有147個國家承認巴勒斯坦國，但只能以「永久觀察員國」的身份參與會議，沒有投票權。除了巴勒斯坦外，梵蒂岡亦是聯合國的永久觀察員國。

儘管如此，巴勒斯坦擁有自己的駐外使團、可派出代表團參加奧運會等體育賽事。

圖為2025年7月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在內閣會議召開當天，於唐寧街10號發表有關加沙局勢的聲明。（Reuters）

聯合國如何接納新會員國？

一般而言，成為聯合國正式成員國的申請需要提交給聯合國秘書長提交申請，秘書長將申請轉交安理會進行評估和表決。安理會15個成員國將組建委員會，審核申請是否符合成為成員國的條件。安理會可選擇擱置或對其進行正式投票。一旦申請成功進入投票程序，並在15個成員國中獲得至少9票支持、而且沒有任何一個常任理事國（包括美國、俄羅斯、法國、中國和英國）否決，申請即通過審核，正式交由聯合國大會進行表決。若大會三分之二的成員國投票支持，申請便正式通過。

美國為何反對？

由於安理會常任理事國中的美國是以色列最親近的盟友，沒有美國的支持，其他國家的承認對實際局勢改變有限，更多是一種表達道德和政治立場的象徵性意義。

2025年6月4日，美國紐約，圖為各國代表在聯合國安理會上進行表決。（聯合國）

由於法國已經承諾將在未來幾周內承認巴勒斯坦國，如果英國確實推進承認程序，巴勒斯坦將很快獲得聯合國安理會五個常任理事國中的四個國家支持，而美國將成為唯一反對的一方。

根據美國法律，華盛頓不得資助任何授予不具備「國際公認國家屬性」的團體完全會員資格的聯合國組織。2011年，美國曾因巴勒斯坦以完全會員身份加入聯合國教科文組織（UNESCO）而切斷了對該組織的資金支持。

圖為2025年7月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行雙邊晚宴，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）等出席。（Reuters）

英國支持的特殊意義

不過，英國對巴勒斯坦國的承認仍然具有重大象徵意義。1917年，英國時任外相在《貝爾福宣言》首次宣佈支持在巴勒斯坦為猶太人建立民族家園，為以色列建國埋下伏筆。1922年至1948年，巴勒斯坦領土在國際聯盟委任下由英國統治，此後便成為一項長期未決的國際事務。

正如現任外相林德偉（David Lammy）周二在聯合國演講中指出：「英國在支持兩國解決方案方面肩負特殊責任。」

歷屆英國政府均曾提及承認巴勒斯坦國，但僅將其作為和平進程的一部分，但政府認為，單純作為姿態承認巴勒斯坦國除了道德上的優越外不會實質性改變地面局勢。因此，承認巴勒斯坦只能在「影響最大化時刻」實施，更理想的情況則是與其他西方盟友協調進行。但當前局勢已迫使現政府採取行動。