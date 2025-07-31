阿拉伯國家首度呼籲哈馬斯解除武裝　移交加沙統治權

包括卡塔爾、沙特阿拉伯和埃及在內的阿拉伯和穆斯林國家周二（29日）首次簽署聯合聲明，呼籲哈馬斯解除武裝並向巴勒斯坦權力機構（Palestinian Authority）移交權力，以推動加沙結束戰爭。



該聲明由擁有22個成員國的阿拉伯國家聯盟（The Arab League）、整個歐盟及另外17個國家在聯合國會議上簽署。聲明指出：「巴勒斯坦全境的治理、執法和安全事務必須完全由巴勒斯坦權力機構負責，並獲得適當的國際支持。」

文件還強調：「在結束加沙戰爭的背景下，哈馬斯必須結束在加沙的統治，並將武器移交巴勒斯坦權力機構，此舉需在國際社會參與和支持下進行，以實現建立一個主權獨立的巴勒斯坦國的目標。」

2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在釋放以色列人質之日，在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的街道上巡遊。（Reuters）

聲明還譴責了哈馬斯於2023年10月7日對以色列發動的襲擊，提議由巴勒斯坦權力機構邀請聯合國主持部署一個名為「國際臨時維穩使團（a temporary international stabilization mission）」的軍隊，並向願意為駐軍出力的成員國表達歡迎。

作為此次聯合國會議的主持國之一，法國形容該聲明「史無前例」。法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）表示：「沙特阿拉伯和阿拉伯及穆斯林國家首次譴責恐怖主義，譴責10月7日的恐怖襲擊，呼籲哈馬斯解除武裝，並表達了在適當時候與以色列建立正常關係的希望。」